Суд арестовал Александра Мельникова

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До 13 июля арестовал суд в Ростове-на-Дону начальника управления по делам миграции МВД по региону Александра Мельникова.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая был задержан начальник миграционного управления в ростовском главке МВД Александр Мельников, ему вменяется превышение полномочий и организация нелегальной миграции.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал 16 мая меру пресечения начальнику управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александру Мельникову, пишет "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мельников отправлен в СИЗО на два месяца, там он пробудет до 13 июля.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля власти Ростовской области запретили мигрантам работать в металлургии и фитнес-центрах. Ранее, в марте, власти Волгоградской области запретили мигрантам работать в сферах образования, здравоохранения, пассажироперевозок, торговли, курьерской доставки и охоты на диких животных.

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