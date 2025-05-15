Высокопоставленный ростовский силовик задержан по делу о незаконной миграции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник миграционного управления в ростовском главке МВД Александр Мельников задержан, ему вменяют превышение полномочий и организацию нелегальной миграции.

О задержании главы управления по делам миграции в главном управлении МВД по Ростовской области первоначально сообщили источники в силовых структурах.

Имя задержанного руководителя управления Александра Мельникова, в частности, назвало РИА “Новости”. Вместе с Мельниковым был задержан его заместитель, дома у обоих прошли обыски по делу о превышении полномочий, сообщил, в свою очередь, ТАСС 14 мая.

Официальное сообщение о задержании двух сотрудников ростовского главка позднее опубликовал региональный Следком, назвав одного начальником управления по вопросам миграции, а второго - “начальником одного из отделов управления.

Задержанным силовикам, помимо превышения должностных полномочий, вменили организацию незаконной миграции. По версии следствия, они приказали подчиненным не аннулировать разрешения на работу, выданные 18 иностранцам, хотя мигранты не подтвердили знания русского языка, истории и российского законодательства, говорится в публикации на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля власти Ростовской области запретили мигрантам работать в металлургии и фитнес-центрах. Ранее, в марте, власти Волгоградской области запретили мигрантам работать в сферах образования, здравоохранения, пассажироперевозок, торговли, курьерской доставки и охоты на диких животных.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.