Силовики обнаружили более 30 нелегальных мигрантов в Ростовской области

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Во время рейда на заброшенном предприятии в Ростовской области силовики обнаружили 32 нелегальных мигрантов, еще восемь работников имели фиктивную регистрацию.

Сотрудники полиции во время рейда на заброшенном предприятии обнаружили 46 иностранных граждан.

32 человека из обнаруженных оказались нелегальными мигрантами, они задержаны. Еще восемь привлечены к административной ответственности за фиктивную регистрацию, информирует 26 мая "Коммерсант".

В отношении одного из работодателей нелегалов составлены два протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в действиях работодателей усматриваются признаки преступления по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 мая был задержан глава управления по делам миграции в ГУ МВД по Ростовской области Александр Мельников, ему вменяют превышение полномочий и организацию нелегальной миграции.

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