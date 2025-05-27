×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:53, 27 мая 2025

Силовики обнаружили более 30 нелегальных мигрантов в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время рейда на заброшенном предприятии в Ростовской области силовики обнаружили 32 нелегальных мигрантов, еще восемь работников имели фиктивную регистрацию.

Сотрудники полиции во время рейда на заброшенном предприятии обнаружили 46 иностранных граждан.

32 человека из обнаруженных оказались нелегальными мигрантами, они задержаны. Еще восемь привлечены к административной ответственности за фиктивную регистрацию, информирует 26 мая "Коммерсант".

В отношении одного из работодателей нелегалов составлены два протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в действиях работодателей усматриваются признаки преступления по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 мая был задержан глава управления по делам миграции в ГУ МВД по Ростовской области Александр Мельников, ему вменяют превышение полномочий и организацию нелегальной миграции.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:48, 27 мая 2025
Уроженец Луганска осужден в Ростове-на-Дону за госизмену
02:52, 27 мая 2025
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске ростовчан
01:36, 24 мая 2025
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бойцу украинского батальона
Гаспар Авакян. Скриншот аватара в Telegram-канале блогера.
05:49, 23 мая 2025
Ростовский блогер Авакян задержан после публикации компромата на силовика
Полицейский задерживает сбежавшего. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:56, 21 мая 2025
Задержаны двое сбежавших с полигона в Ростовской области контрактников
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Аскер Сохт. Фото: https://aheku.net/news/culture/6284
26 мая 2025, 10:57
Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе

Обрушение моста в селе Кунки. Фото: Следственный комитет России
23 мая 2025, 14:43
Следствие сочло обрушение моста в Дагестане результатом халатности чиновников

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше