Чиновник в Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности к махинациям с пособиями

05 ноября 2019, 17:56

Замдиректора Центра занятости Черекского района стал подозреваемым по делу о выплате пособий по безработице на сумму около 1,8 млн рублей 47 фиктивным работникам ООО "Урванский пищекомбинат".

Как писал "Кавказский узел", в июле депутат местного совета селения Псыгансу в Черекском районе Кабардино-Балкарии был заподозрен в крупном мошенничестве. Следствие сообщило, что депутат создал группу из 47 фиктивных работников ООО "Урванский пищекомбинат", которым незаконно были выплачены пособия по безработице га сумму около 1,8 млн рублей.

По версии следствия, депутат, который также руководил ООО "Урванский пищекомбинат", в 2016 году подготовил подложные документы о трудоустройстве лиц, имеющих право на признание безработными и привлек для этого 47 жителей района. Подозреваемый изготовил подложные справки о средней зарплате и внес в трудовые книжки местных жителей сведения о том, что они якобы работали на предприятии. С 2016 по 2018 год документы были предоставлены в районный Центр занятости, который перевел на счета фиктивных работников 1 792 644 рубля, сообщило ранее следствие.

По этому же делу появился новый подозреваемый. Заместитель директора ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района», как выяснило следствие, по личной просьбе директора ООО «Урванский пищекомбинат» принял у 47 человек документы с заведомо ложными сведениями об их трудовой деятельности на этом предприятии, после чего им выплачивались пособия по безработице.

Этот же чиновник, по данным следствия, лично получил от девяти указанных местных жителей по 1 тысяче рублей с каждого за регистрацию их в качестве ищущих работу.

Чиновник подозревается в совершении преступления по ч.5 ст.33, ч.4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а также по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Уголовные дела в отношении замдиректора «Центра труда, занятости и соцзащиты Черекского района», директора ООО «Урванский пищекомбинат» и 47 незаконно получивших выплаты из федерального бюджета местных жителей соединены в одно производство, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.