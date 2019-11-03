Жители Хасавюрта пожаловались на отсутствие света и отопления

03 ноября 2019, 14:22

В домах жителей Хасавюрта второй день нет электричества и отопления, пожаловались горожане. Около 10 тысяч человек остались без электричества в связи с ухудшением погоды, пояснили в "Дагестанской сетевой компании".

О том, что в домах жителей Хасавюрта второй день нет электричества и отопления, сообщил сегодня блогер Расул Асад.

"Вторые сутки Хасавюрт и район сидят без света и отопления, притом что вчера на улице было минус два", – написал он на своей странице в Facebook.

Из-за ухудшения погоды в Дагестане 2 ноября без электричества остались около 10 тысяч человек, сообщила в тот же день на своем сайте "Дагестанская сетевая компания". "Для проведения аварийно-восстановительных работ задействовано порядка 25 единиц техники и 20 бригад специалистов компании", – пояснила пресс-служба компании, не уточнив, в каких населенных пунктах отключено электричество. По состоянию на 14.15 мск, "Дагестанская сетевая компания" не сообщила на своем сайте о возобновлении подачи электричества в дома.

Пользователи Instagram в паблике khasavurt.life подтвердили, что в домах горожан не только прекращена подача электроэнергии, но и нет отопления. "У нас в Хасавюрте в пос. Юбилейный и Ветеранов второй день нету света, очень холодно, дети болеют", – написал, в частности, пользователь paha_or.

"Второй день нет света, воды и как следствие – отопления! [...] Уже трое детей проснулись охрипшими и кашляющими. Теперь лечить", – пожаловался пользователь portlandcement. "Несколько дней мерзнем уже", – написала пользовательница mila_fox80.

"Хасавюрт, как всегда, не готов к зиме", – констатировал khadzhimurad923. "Один раз снег пришел, и всё, все без света, а некоторые без газа", – написал adm.eli.

"Заранее по новостям говорили, что будет снег, неужели нельзя подготовиться к зиме. Чуть ветер, дождь, снег – Хасавюрт вымирает. Хоть один раз нормально сделайте свою работу, на качественные материалы потратьтесь, чтобы каждый раз не менять одну и ту же сеть. Нормальный трансформатор поставьте, надоело одно и тоже каждый раз. Уже целый день прошел, до сих пор нет света. Стыдно должно быть", – высказал свое мнение пользователь с ником sportivnaya.forma.

Администрация Хасавюрта пока не прокомментировала на своем сайте и на странице в Instagram ситуацию с отсутствием электричества и отопления в домах горожан.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хасавюрте облачная погода без осадков при температуре +4 градуса, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 4 ноября осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до нуля градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.