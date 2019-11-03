03 ноября 2019, 08:06
Более 7000 жителей Калмыкии остались без газа после аварии
Подача газа жителям восьми населенных пунктов в Калмыкии прекращена из-за повреждения межпоселкового газопровода.
Сообщение об утечке газа в Кетченеровском районе поступило спасателям вечером 2 ноября.
"При проведении земляных работ была повреждена газовая полиэтиленовая труба высокого давления диаметром 225 мм", - приводит сообщение Главного управления МЧС по Калмыкии РИА "Новости".
По данным ведомства, жители восьми населенных пунктов отключены от газоснабжения. "Это порядка 800-900 домов, более 7000 человек", - цитирует спасателей ТАСС.
Газоснабжение на территории Кетченеровского района по данным на 6.29 мск сегодня не восстановлено. Ситуация находится под контролем, говорится 3 ноября в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что в марте 2015 года почти 900 жителей Калмыкии остались без света в результате сильного ветра.
"Около 600 человек остались без газа в Калмыкии из-за аварии на газопроводе", "Аэропорт Элисты прекратил работу из-за тумана", "В регионах Юга России из-за непогоды объявлены экстренные предупреждения".
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