03 ноября 2019, 08:06

Более 7000 жителей Калмыкии остались без газа после аварии

Подача газа жителям восьми населенных пунктов в Калмыкии прекращена из-за повреждения межпоселкового газопровода.

Сообщение об утечке газа в Кетченеровском районе поступило спасателям вечером 2 ноября.

"При проведении земляных работ была повреждена газовая полиэтиленовая труба высокого давления диаметром 225 мм", - приводит сообщение Главного управления МЧС по Калмыкии РИА "Новости". 

По данным ведомства, жители восьми населенных пунктов отключены от газоснабжения. "Это порядка 800-900 домов, более 7000 человек", - цитирует спасателей ТАСС.

Газоснабжение на территории Кетченеровского района по данным на 6.29 мск сегодня не восстановлено. Ситуация находится под контролем, говорится 3 ноября в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2015 года почти 900 жителей Калмыкии остались без света в результате сильного ветра.

Примечание:

"Около 600 человек остались без газа в Калмыкии из-за аварии на газопроводе""Аэропорт Элисты прекратил работу из-за тумана""В регионах Юга России из-за непогоды объявлены экстренные предупреждения".

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