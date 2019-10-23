Журналист Глеб Пьяных сообщил о задержании на Кубани

23 октября 2019, 07:38

Силовики задержали Глеба Пьяных в станице Динской во время съемки репортажа о строительстве загородной дачи чиновника, сообщил сам журналист.

Глеб Пьяных приехал в станицу Динская снимать репортаж о загородном доме, который, предположительно, принадлежит высокопоставленному кубанскому чиновнику, сообщило 22 октября РБК.

Глеб Пьяных - российский журналист, телеведущий, режиссёр и продюсер. Работал на телеканале "Россия", с 2005 по 2012 год вел "Программу максимум" на НТВ, был ведущим экономического блока в информационных программах НТВ "Анатомия дня" и "Итоги дня". В настоящее время Пьяных ведет свой YouTube-канал, на котором делает репортажи на политические и экономические темы, сообщает "Югополис".

У забора виллы, его остановил сотрудник ЧОПа, "человек в камуфляже без опознавательных знаков", спросил о причинах съемки без разрешения и потребовал пройти на пункт охраны, где находились еще два сотрудника. Затем, по его словам, к посту подъехал еще один человек в спортивном костюме, и машина журналиста была заблокирована. Пьяных был отпущен после того, как начал снимать происходящее на телефон, информирует агентство.

Но через 500 метров машину журналиста остановили сотрудники полиции, которые сообщили о поступившем на Пьяных заявлении, информировало 22 октября на своем сайте издание "Общая газета".

Силовики задержали Пьяных, ему пришлось написать объяснительную, в которой журналист указал, что снимал репортаж о незаконном, по его мнению, строительстве на землях сельхозназначения. По словам Пьяных, он был отпущен через два часа, сообщило на своем сайте 22 октября "Эхо Москвы".