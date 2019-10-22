Конфликт в горсовете лишил надбавок бюджетников Избербаша

22 октября 2019, 13:15

10 депутатов городского собрания Избербаша объявили сегодня, что обжалуют в суде итоги выборов мэра, в которых приняли участие 11 их коллег. Из-за противоборства между двумя группами депутатов бюджетникам Избербаша не начислены надбавки, город упускает возможность получить деньги по госпрограммам.

Как сообщал "Кавказский узел", после победы депутатов от КПРФ на выборах в горсовет Избербаша в сентябре 2018 года в городе установилось двоевластие. В мае противоборствующие группы депутатов назначили сессии на разные дни и попытались провести их с разными председателями, Исламали Багомедовым и Магомедхабибом Амировым, но ни на одном из заседаний не удалось собрать кворум. За этим последовали взаимные обвинения в срыве сессии.

По итогам выборов, прошедших 9 сентября 2018 года, наибольшее число голосов избирателей получила КПРФ получила чуть больше 42% голосов избирателей и 10 мандатов, а "Единая Россия" - 36% голосов и девять мандатов. Еще по одному мандату получили "Родина" и "Справедливая Россия". Большинство депутатов-коммунистов поддерживают Магомедхабиба Амирова, а 11 депутатов - Исламали Багомедова. Судебная тяжба о том, кто должен быть председателем, длится более года и пока не завершена.

Две группы депутатов поспорили о легитимности избрания мэра

10 депутатов, проигнорировавших сессию 8 октября, считают ее нелегитимной, заявил 21 сентября на пресс-конференции в Махачкале Магомедхабиб Амиров. "Мы провели 10 сессий горсобрания, но ни на одном из них не было исполняющего обязанности главы Избербаша Магомеда Исакова. Кроме того, он не разрешал принимать участие в сессиях и начальнику финуправления администрации, чтобы мы не могли заслушать финансовый отчет", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

8 октября состоялась внеочередная сессия городского собрания, на которой присутствовали 11 из 21 депутата. Председательствовал Исламали Багомедов. Собравшиеся единогласно избрали мэром Избербаша Магомеда Исакова, который с декабря 2018 года является исполняющим обязанности главы города, говорится в публикации от 8 октября на сайте администрации Избербаша. Согласно данным на сайте, на сегодня запланирована еще одна сессия, первым пунктом в повестке которой обозначено обсуждение проекта бюджета на 2019 год.

По словам Амирова, еще в феврале на сессии под его председательством было принято решение провести конкурс по отбору кандидатов на должность главы города, однако он не состоялся. "Объявление о конкурсе Исаков запретил публиковать на сайте администрации и в местной муниципальной газете. Кроме того, мы направили письмо и приложили необходимые документы в администрацию главы и правительства, чтобы они направили в конкурсную комиссию трех своих представителей. Однако и это не было сделано", - рассказал Амиров.

О проведении пресс-конференции с участием "10 депутатов, общественников и горожан" "Кавказскому узлу" сообщил сам Магомедхабиб Амиров. "Сегодня была пресс- конференция <...> О нелегитимности заседания Собрания депутатов. Так как, согласно регламенту Собрания депутатов (статья 10, пункты 5, 7) только председатель Собрания депутатов имеет право созыва заседания Собрания депутатов. На сегодня ни Собранием, ни судом не отменено решение 2-1-1 от 30.10.2018 года об избрании [председателем] депутата Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича, и только он имеет право созывать Собрания депутатов", - говорится в сообщении.

Готовится иск с требованием о признании избрания Исакова незаконным, свои подписи под ним поставят 10 депутатов, заявил Магомедхабиб Амиров. "Мы хотим, чтобы все работали легитимно. Решение об избрании меня председателем горсобрания судом не отменено. Созывать сессию депутатов имеет право только легитимный председатель, но никак не Багомедов. Поэтому вся процедура выборов нелегитимна. Она была проведена «втемную», нагло, и мы намерены доказать это в суде", - сказал Амиров.

Амиров сообщил, что подавал несколько жалоб в прокуратуру на проведение сессий под председательством Багомедова. Надзорное ведомство ограничилось отписками, заявил он. "За этот год мы направили порядка десяти писем на имя главы республики Владимира Васильева с просьбой принять нас для того, чтобы мы могли изложить лично ему о ситуации, которая складывается в городе. Но нас так и не приняли. Либо наши письма не дошли до главы республики, либо их преподносили в искаженном виде", - предположил Амиров.

Члены партии КПРФ не были приглашены на сессию, которая состоялась 8 октября, подчеркнул один из депутатов, Иманутдин Баматов. "Письмо с приглашением на сессию почтальон принес мне вечером только на следующий день после того, как состоялась сессия. Заранее о ней меня также не уведомляли и по телефону", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Избрание мэра прошло с ведома Васильева

Исламали Багомедов, в свою очередь, заверил, что при проведении сессии 8 октября нарушений не было. По его словам, процедура избрания мэра прошла с участием главы республики.

"У нас все прошло на законных основаниях. На первой организационной сессии председателем был избран я. Решения суда о прекращении моих полномочий нет. Поэтому только я имею право открывать и закрывать сессии. Вся процедура выборов главы была соблюдена в рамках действующих законов. Как положено, создана конкурсная комиссия. В ней были три человека, назначенных главой республики, и три человека делегированы горсобранием. Был проведен отбор кандидатов. Конкурс прошли два человека. И большинством голосов был избран Магомед Исаков. На сессии присутствовал прокурор города и начальник ОВД города", - сообщил Багомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что его статус председателя не является спорным, поскольку соответствующее решение депутатов в суде не обжаловано.

Депутат от партии КПРФ Серажутдин Гаджибагандов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в отличие от других его однопартийцев, был на сессии 8 октября и голосовал за Исакова. "Избрание мэра затянулось уже почти на год. Так дальше продолжаться не могло. Нужно было поставить в этом вопросе точку. Я коммунист, но в этом моя принципиальная позиция. Необходимо приступить к принятию бюджета. Потому что уже год заканчивается, и нужно переходить к обсуждению бюджета на 2020 год, а у нас еще не утвержден бюджет на текущий год", - отметил он.

По его мнению, выборы прошли "как положено". "Заявки поступили от 14 претендентов. Из них конкурсная комиссия отобрала двоих. И из них и был избран глава города", - пояснил он.

Конфликт сказался на бюджете города и доходах горожан

Гаджибагандов отметил, что политический кризис сказывается на жизни горожан. "Мы избирались для того, чтобы народу было хорошо. Но уже год не можем принять бюджет из-за этой борьбы за власть. О городе и жителях никто не думает. Если бы хотели решать проблемы города, то в первую очередь приняли бы бюджет. Депутаты же могут контролировать работу мэра и следить за исполнением бюджета, чтобы все деньги шли по назначению", - пояснил он.

Из-за конфликта между депутатами остается не принятым бюджет Избербаша на 2019 год. Местные власти не могут участвовать в программах по развитию города, ремонтировать спортивно-оздоровительные комплексы.

С тем, что принять бюджет необходимо как можно скорее, согласны и Магомедхабиб Амиров, и Иманутдин Багомедов. Оба они утверждают, что отсутствие утвержденного финансового документа сказывается на жителях. Однако для принятия бюджета необходимо две трети голосов всего депутатского корпуса, а это 14 человек, а кворум для утверждения бюджета еще ни разу на сессии не собирался.

Из-за того, что не утвержден бюджет, работники бюджетной сферы не получают никаких надбавок по сравнению с 2018 годом, отметил Амиров. "Вопрос о бюджете всегда стоит первым в нашей повестке дня. Но другая часть депутатов не приходит на наши заседания и поэтому мы не можем рассмотреть этот вопрос. Сейчас все работаем по бюджету 2018 года, то есть бюджетники не получают никаких надбавок. Город не может участвовать в госпрограммах, так как для этого необходимо софинансирование из местного бюджета. В этом году муниципалитетам республики выделено три миллиарда рублей, но Избербаш ничего из них не получил", - посетовал Амиров.

Багомедов рассказал, что предлагал провести сессию для принятия бюджета без своего участия, но с условием, что и сам Амиров на ней не будет присутствовать. "Но на это другая сторона не идет. Все вопросы, которые касаются городского хозяйства и функционирования города, мы можем принять простым большинством голосов", - пояснил он. Если бы бюджет был принят в ближайшее время, то до конца года еще можно было бы успеть подать заявки для участия в некоторых госпрограммах, добавил Багомедов.