11 октября 2019, 16:17

Двое жителей Махачкалы заподозрены в многомиллионном мошенничестве

Жители Махачкалы подозреваются в том, что завладели 17 муниципальными земельными участками, причинив ущерб городу на 13 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, двое местных жителей, чтобы заполучить участки, использовали поддельное постановление администрации Махачкалы. Они добились постановки на кадастровый учет и последующей регистрации права собственности на 17 участков общей площадью 7650 квадратных метров, сообщило ведомство.

"В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в сумме более 13 млн рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). "Принимаются меры, направленные на возврат земельных участков в муниципальную собственность", - проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в присвоении земельного участка был обвинен глава Голотлинского сельсовета в Дагестане. По данным следствия, он необоснованно наделил себя пожизненным правом владения участком площадью около тысячи квадратных метров, сообщил Следком Дагестана 9 октября.

Примечание:

"Суд в Дагестане досрочно освободил Мусу Мусаева", "Дело о мошенничестве с деньгами ФОМС в Дагестане дошло до суда",  "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

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