Глава дагестанского села обвинен в присвоении земельного участка

10 октября 2019, 07:02

Уголовное дело в отношении главы Голотлинского сельсовета Шамильского района, обвиняемого в присвоении земельного участка стоимостью 400 тысяч рублей, направлено в суд, сообщил Следком Дагестана.

По данным следствия, в 2016 году чиновник необоснованно наделил себя пожизненным правом владения земельным участком площадью около тысячи квадратных метров.

"На основании подложных документов [...] за обвиняемым зарегистрировано право собственности на земельный участок стоимостью более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении, опубликованном 9 октября на сайте Следкома Дагестана.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК России) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК России). Наказание, которое грозит обвиняемому по статье о мошенничестве, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировал Следком.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей не поступало. По состоянию на 00.20 мск на сайте администрации Шамильского района нет информации об уголовном деле в отношении главы Голотлинского сельсовета.

Как писал "Кавказский узел", незаконно учрежденная в 2002 году фирма получила земельный участок в центре Махачкалы стоимостью более 20 миллионов рублей. Прокуратура республики обратилась в суд с иском о признании передачи земли недействительной.

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