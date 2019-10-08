Боец MMA умер после поединка в Грозном

08 октября 2019, 04:53

Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, который прошел в столице Чечни.

Турнир по смешанным единоборствам, где выступил Бекзод Нурматов, состоялся 4 октября. Узбекский спортсмен провел бой против россиянина Беслана Исаева. Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу Исаева по решению судей.

7 октября Нурматов скончался от инсульта, сообщает издание Prosports.kz.

«Бекзод скончался в ночь на понедельник. Был инсульт. Он впал в кому после боя», - заявил родственник узбекского спортсмена, слова которого приводит ТАСС.

Нурматов провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения. Погибшему было 27 лет, информирует "Спортс.ру".

По информации издания Sherdog, Нурматов начал выступать в профессиональных боях в 2016-м году. Будучи курсантом Академии Вооруженных Сил Узбекистана, Бекзод становился чемпионом мира, обладателем кубка мира и трехкратным чемпионом Азии по рукопашному бою. В начале апреля Нурматов одержал победу в Гран-при IV турнира «Батыр башы» по смешанным единоборствам, который проходил в Бишкеке.

На сайте лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) по данным на 4.52 мск 8 сентября нет информации о смерти бойца.

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