Беслан Исаев. Фото: Пресс-служба Wsport-Shatoy http://wsport.su/beslan-isaev-otpravilsya-v-ssha-v-klub-blackzillians/

08 октября 2019, 13:58

Болельщики призвали чеченского бойца уйти из спорта после смерти соперника

Похороны погибшего после боя в Грозном узбекского спортсмена Бекзода Нурматова пройдут сегодня на его родине. Пользователи соцсетей выразили надежду на завершение карьеры его соперника - бойца смешанных единоборств (ММА) Беслана Исаева, а также потребовали запретить этот вид спорта.

Как писал "Кавказский узел",  боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана впал в кому после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 и 7 октября умер от инсульта. Поединок, который прошел в столице Чечни, продлился все три раунда и завершился в пользу Исаева по решению судей.

Родственники погибшего Бекзода Нурматова сообщили, что тело спортсмена доставят на родину 8 октября и в этот же день планируются похороны, сообщает сегодня ТАСС.

В лиге Absolute Championship Akhmat, которая проводила турнир, сообщили, что до боя узбекский боец был здоров. «Знаем только, что был здоров до боя. Что именно случилось после — не знаем», - привел 8 октября слова сотрудника АСА «Спорт-Экспресс».

36-летний Беслан Исаев в полусредней весовой категории одержал 39 побед и потерпел 10 поражений в ММА, сообщается в карточке бойца, размещенной на сайте издания FightTime. Исаев - российский боец смешанного стиля, чеченского происхождения, проинформировал 15 октября 2010 года ИА "Грозный-информ".

Скриншот комментария в группе в «Best of MMA» "ВКонтакте". https://vk.com/wall-30684458_12557782Пользователи соцсети «Вконтакте» призвали чеченского бойца Беслана Исаева уйти из спорта после инцидента. «Надеюсь, Беслан не будет больше выступать. Наверно, многие не знают, какой человек Беслан: он золото, и ему так тяжело это будет», - написал пользователь под ником Bekmen Chee в группе Best of MMA (1,064 миллиона подписчиков).

«Исаев (он не виноват, но это надо сделать) гонорар передаст и завершит свою карьеру! Это трагедия, считаю, для всего ММА!» - прокомментировал Lover Arguments.

Скриншот комментария в группе в «Best of MMA» "ВКонтакте". https://vk.com/wall-30684458_12557782«(Беслан Исаев), скорее всего, и завершит (спортивную карьеру). Он и до этого выходил, как будто не хотел драться. И прозвище у него «добрый»: никогда не добивал соперников, не активный в соцсетях. Самый скромный и спокойный боец. Для него это будет страшный удар», - ответил другой пользователь под ником Optima Store.

Пост был выложен в группе сегодня в 00.36 мск и за 13 часов набрал 829 лайков и 139 комментариев.

Смерть бойца ММА должна повлиять на запрет этого вида спорта

Пользователи соцсетей также потребовали запретить смешанные единоборства как спорт, прежде всего, для мусульман. «ММА лучше запретить в первую очередь, это харам», - написал Ризван Какоев в той же группе в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот комментария в группе ТАСС в Facebook. https://www.facebook.com/tassagency/posts/2699532030115873?__tn__=-R«Надо запретить бойцам, исповедующим ислам, заниматься ММА!» - поддержал его Александр Горбовской.

«Не первый случай. Зачем нужны такие побоища...», - написал пользователь Анатолий Ковалев в группе ТАСС (560 636 подписчиков) в соцсети Facebook. Пост был выложен 7 октября около 22.00 мск и за 15 часов собрал 416 лайков и  51 комментарий.

«Сколько гибнет, сколько больных потом. Это разве спорт?» - прокомментировала Людмила Николаевна в группе «Podrobno.uz - Новости Узбекистана» (45 281 подписчик) в Facebook.

Скриншот комментария в группе «Podrobno.uz - Новости Узбекистана» в Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2473484996020127&id=338134092888572"Это гладиаторы 21 века, а ведь когда-то все мы дружно осуждали тех, кто убивал друг друга в римском Колизее на радость патрициям", - прокомментировал Исманали Абдулгазиев.

 «Не зря в СССР такие виды единоборств были запрещены», - считает Devid Norris.

"Искренне жалко парня, но что это? Жажда славы? Жажда денег? Неужели человек в 21 веке не может найти других способов реализоваться?" - прокомментировал Николай Давис.

"Ну тогда это спортом назвать никак нельзя. Для чего нужен судья? Он должен вовремя остановить бой, а не ждать смерти", - считает другой пользователь Людмила Ким. Пост был опубликован сегодня в 6.00 мск и за семь часов набрал 49 лайков и 11 комментариев.

Примечание:

"Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи",  "Спортивные журналисты объяснили долгое расследование драки Нурмагомедова", "Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за встречи с Путиным и Кадыровым".

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