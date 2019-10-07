07 октября 2019, 19:35
Пассажир умер на борту самолета из Сочи
Самолет рейсом Сочи-Москва, на борту которого находились 178 человек, совершил вынужденную посадку в Воронеже в связи со смертью пассажира.
Инцидент произошел сегодня на борту лайнера авиакомпании Utair, уточнили в воронежском аэропорту.
"Самолет, который летел по маршруту Сочи - Москва, сел в аэропорту Воронежа. На борту умер человек, там работают следователи, уточняют ситуацию, в самолет никого не пускают", - цитирует пресс-секретаря аэропорта Наталью Шермину ТАСС.
По ее словам, на борту самолета находились 178 человек, их разместили в здании аэровокзала.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что вечером 3 октября самолет рейсом Грозный - Москва экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия младенца. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался.
"Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Грузии", "Три самолета экстренно сели в Волгограде", "Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета".
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