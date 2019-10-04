Двухмесячный пассажир авиарейса из Грозного умер в Волгограде

04 октября 2019, 08:55

Самолет рейсом Грозный - Москва экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия младенца. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался.

Авиалайнер компании "Ютэйр" совершил посадку в Волгограде вечером 3 октября и через час после этого вылетел в пункт назначения, сообщили сегодня в пресс-службе аэропорта.

"Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть. По предварительным данным следствия, у него было врожденное заболевание, смерть носит некриминальный характер", - цитирует представителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области РИА "Новости".

Представительница регионального следственного управления СКР Наталия Рудник добавила, что тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале два пассажира почувствовали себя плохо во время полета, они были госпитализированы после вынужденной посадки в Волгограде. В июле 2018 года самолет рейсом Владикавказ - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия грудного ребенка.