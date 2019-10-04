Аэропорт Волгограда. Фото: Пресс-служба аэропорта

04 октября 2019, 08:55

Двухмесячный пассажир авиарейса из Грозного умер в Волгограде

Самолет рейсом Грозный - Москва экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия младенца. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался.

Авиалайнер компании "Ютэйр" совершил посадку в Волгограде вечером 3 октября и через час после этого вылетел в пункт назначения, сообщили сегодня в пресс-службе аэропорта.

"Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть. По предварительным данным следствия, у него было врожденное заболевание, смерть носит некриминальный характер", - цитирует представителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области РИА "Новости".

Представительница регионального следственного управления СКР Наталия Рудник добавила, что тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале два пассажира почувствовали себя плохо во время полета, они были госпитализированы после вынужденной посадки в Волгограде. В июле 2018 года самолет рейсом Владикавказ - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия грудного ребенка.

Примечание:

"Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону после смерти пассажира".

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