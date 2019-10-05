Скриншот публикации о запрете вейпов в Чечне, https://www.instagram.com/p/B3J6MtjIAMp/

05 октября 2019, 16:02

Пользователи соцсетей восприняли запрет на вейпы в Чечне как тотальный

Принятый в Чечне закон запрещает продажу электронных сигарет только несовершеннолетним, но комментаторы в соцсетях считают, что запрет касается и взрослых. Если не запретить вейпы и в Дагестане, то жители Чечни будут покупать их там, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров потребовал запретить оборот электронных сигарет. 3 октября, спустя десять дней после начала очередной кампании за оздоровление нации, чеченские парламентарии законодательно оформили запрет на продажу электронных сигарет.

Закон запрещает продажу вейпов несовершеннолетним и запрещает использовать электронные сигареты "на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских, реабилитационных и санитарно-курортных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физический культуры и спорта, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в помещениях социальных служб, в лифтах и в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами", говорится в сообщении от 3 октября на сайте парламента Чечни. Однако в сюжете ЧГТРК "Грозный", опубликованном 27 сентября на сайте телеканала, рассказывается, что силовики еще до принятия закона провели рейды, в ходе которых изымали электронные сигареты в торговых очках и брали с предпринимателей расписки, что впредь они в принципе не будут торговать вейпами.

Большинство комментаторов в сообществе pro_chechnya в Instagram поддержали запрет. "Во всей стране запретили бы", - написала korolta11. Многие другие пользователи соцсети оставили аналогичные комментарии.

Скриншот комментария к новости о запрете вейпов в Чечне, https://www.instagram.com/p/B3KRfBsh-1v/"А толку? Все равно будут ездить в Дагестан, там покупать, а потом говорить: о, у нас в Чечне порядок, не то, что у вас [в Дагестане]", - усомнился в эффективности запрета aslan_k1ant. "В Дагестане тож не помешало бы [запретить вейпы]", - предложила samirka_05_95.

К публикации были сделаны и критические комментарии. "Дышать когда запретят?" - сыронизировал deputatvkedakh40007. "А турист? С ними как? Вы потеряете туристов", - предупредил чеченские власти village_gigatli.

Комментаторы в сообществе "ЧП Чечня" также в основном поддержали запрет. Большинство пользователей сочли запрет на вейпы тотальным. Многие предложили запретить и сигареты. "Лучше бы сигареты запретили бы", - написал evloevskii.13.

Лишь немногие комментаторы попытались возразить, что ограничение распространяется лишь на несовершеннолетних, однако не встретили поддержки. "Это ограничение для продажи оптом и в розницу несовершеннолетним детям и всё,а курить и так запрещено в общественных местах. Если я правильно все понял", - написал isa_shamaev_. "Не думаю, что так. Всем, походу", - возразил gredstiaan.

Скриншот комментария к новости о запрете вейпов в Чечне, https://www.instagram.com/p/B3KrZRWlKjn/Один из комментаторов сравнил Чечню с Ингушетией. "Ас саламу алейкум. Мне очень жаль вас, братья. Ничего нельзя сказать, или свободы нет. Приезжай к нам в Ингушетию, тут попроще жить", - высказался a.s.a.06_.

По состоянию на 16.00 мск 5 октября публикация в группе pro_chechnya собрала 722 "лайка" и 89 комментариев, а публикация в группе "ЧП Чечня" - 1,4 тысячи "лайков" и 136 комментариев. Аналогичное обсуждение, где большинство комментаторов поддержали запрет, прошло и в Instagram-сообществе "Чечня сегодня". Публикация о вейпах собрала там 697 "лайков" и 32 комментария.

Примечание:

"Житель Чечни извинился за общение с дочерью на свадьбе", "Представители Минкультуры Чечни объяснили претензии к братьям Вахараговым", "Пользователи соцсетей поспорили об актуальности борьбы с колдовством в Чечне".

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