Полиция заинтересовалась главой "Яблока" на Ставрополье после призыва портить бюллетени

04 октября 2019, 04:33

После публикации призывов к порче бюллетеней на выборах губернатора в Ставропольском крае в отношении председателя краевого отделения партии «Яблоко» Валерия Ледовского полиция возбудила административное дело. Кандидаты от партии не смогли пройти муниципальный фильтр, поэтому сторонникам предложили выразить свою позицию таким образом, рассказал политик.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября состоялось голосование на выборах губернатора Ставропольского края. Действующий губернатор края Владимир Владимиров набрал почти 80 процентов голосов избирателей. Избирком региона сообщил о двух жалобах на нарушения, а реготделение КПРФ - о попытке вброса бюллетеней, после которой была вызвана полиция. Региональный избирком заявил, что проверки не подтвердили жалобы на нарушения.

Председатель краевого отделения партии «Яблоко» Валерий Ледовской 30 октября получил два письма: с требованием явиться в отделение полиции для дачи показаний и с информацией о возбуждении в отношении него административного дела. Письмо с требованием явиться к полицейским было датировано 10 сентября, а прийти туда следовало 23 сентября, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ледовской рассказал, что ранее по телефону давал пояснения сотрудникам прокуратуры по поводу опубликованного 29 августа по его просьбе на сайте партии «Яблоко» заявления "О выборах губернатора Ставропольского края 8 сентября". После этого, по его словам, правоохранители к нему обращались.

"Власти лишили нас шанса поддержать своих представителей. Ни одному из пяти выдвинутых в этом году партией «Яблоко» кандидатов на губернаторских выборах в различных регионах России не удалось пройти муниципальный фильтр", - говорится в опубликованном на сайте партии "Яблоко" заявлении "О выборах губернатора Ставропольского края 8 сентября". Избирателям предлагалось испортить бюллетени "в отсутствие возможности зафиксировать официально настоящую позицию в отношении выборов и представленных на них кандидатов".

В протоколе полиции говорится, что 6 сентября в Главное управление МВД по Ставропольскому краю поступило сообщение из Ленинского района Ставрополя с просьбой привлечь к административной ответственности председателя краевого отделения партии «Яблоко» по статье 5.69 КоАП РФ («Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании»).

Правоохранители провели проверку и решили, что "распространение материала может привести к подрыву доверия граждан России не только к выбором, но и ко всей системе органов государственной власти, формирование которых напрямую зависит от результатов волеизъявления граждан", говорится в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Для выяснения всех обстоятельств необходимо опросить Ледовского, следует из документа.

Политик не согласен с обвинением. «Наоборот, мы предлагали прийти на выборы и активно проголосовать против всех кандидатов, сделав бюллетени недействительными", - сказал Ледовского. По его словам, так же можно проголосовать на цифровых участках: для этого нужно не выбрать на терминале ни одного кандидата и подтвердить свое решение. "Такое голосование снижает результат всех кандидатов, то есть влияет на результаты выборов", - отметил Ледовской.

"На самом деле в заявлении речь идет о повышении качества выборов... Мы считаем, что когда граждане вынуждены голосовать за кандидатов, которые прошли муниципальный фильтр, никак не оценивающий качество кандидатов, это как раз и снижает существенно доверие к выборам как институту», - сказал Ледовской.

Дата суда пока не назначена, рассказал он. Но в случае неудовлетворительного результата решение будет обжаловано, вплоть до Европейского суда по правам человека, пояснил политик.

Возбуждение дела по этой статье – большая редкость, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. Он отметил, что закона, согласно которому лицо несет ответственность за порчу бюллетеня, любое действие с ним, нет, это является правом избирателя. "Также закон прямо не предусматривает ответственности за призыв к порче бюллетеня", - добавил Вайсенберг.

На сайте Главного управления МВД по ставропольскому краю информации о возбуждении уголовного дела в отношении Ледовского по состоянию на 3.00 мск 4 октября нет.

Валерий Ледовский был номинирован на конкурс "Герой Кавказа 2016".

Выборы 8 сентября также проходили в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России". Новости об этих выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: Юг России".