Следствие отказалось от претензий к матери избитой в Ингушетии девочки

19 сентября 2019, 09:07

У следователей нет вопросов к маме подвергшейся насилию девочки из Ингушетии, суд приостановил дело о лишении ее родительских прав, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как писал "Кавказский узел", подвергшаяся насилию девочка из Ингушетии жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью, женщина не признает себя виновной. 16 июля Верховный суд республики отклонил апелляцию жительницы Сунжи на арест и оставил ее под стражей. 11 сентября стало известно, что Магасский суд на два месяца продлил срок ареста тети избитой девочки.

4 июля девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 7 августа врачи ампутировали ей часть правой руки и решили установить протез. Сама девочка находится в московской больнице, ей требуется несколько пластических операций, заявил Леонид Рошаль. Мать девочки ранее рассказала, что ребенка у нее отобрал муж после развода и ей не давали видеться с дочерью.

Кузнецова рассказала, что встретилась с матерью избитой девочки. По ее словам, она "тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию, инвалид". Женщина рассказала, что ей не давали видеться с дочерью.

"Суд приостановил рассмотрение дела о лишении [мамы девочки] родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет. У меня есть вопросы. Как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, если даже приехать снова к дочери - это большая проблема, а [девочке] придется долго еще пробыть в больнице", - написала Анна Кузнецова 18 сентября на своей странице в Instagram.

По словам Кузнецовой, мать девочки смогла увидеть ребенка в больнице и попросила помочь вернуть ей дочь. Ребенок остается в больнице для продолжения лечения, вопрос ее будущего пока остается открытым, сообщило 18 сентября со ссылкой на омбудсмена РИА "Новости".

Агентство также опубликовало видео встречи матери с девочкой. В коротком ролике показано, что ребенок рад встрече с мамой, девочка общительна и ведет себя активно.