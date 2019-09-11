Суд в Ингушетии продлил арест тети избитой девочки

11 сентября 2019, 14:55

Магасский суд на два месяца пролил срок ареста жительницы Сунжи, обвиняемой в систематическом избиении живущей с ней племянницы.

Как писал "Кавказский узел", подвергшаяся насилию девочка из Ингушетии жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью, женщина не признает себя виновной. 16 июля Верховный суд республики отклонил апелляцию жительницы Сунжи на арест и оставил ее под стражей.

4 июля девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 7 августа врачи ампутировали ей часть правой руки и решили установить протез. Сама девочка находится в московской больнице, ей требуется несколько пластических операций, заявил Леонид Рошаль. Мать девочки ранее рассказала, что ребенка у нее отобрал муж после развода, и ей не давали видеться с дочерью.

Магасский райсуд продлил срок ареста тети девочки, подвергшейся истязаниям, со ссылкой на представителя суда сообщает сегодня «Интерфакс».

"Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца", - процитировал сегодня источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

На сайте Магасского райсуда на 14.30 мск сегодня нет информации о продлении ареста обвиняемой в избиении девочки из Ингушетии.

Напомним, что родная мать пострадавшей от насилия девочки рассказала, что не отдавала добровольно дочь родственникам бывшего мужа, и до сих пор воспитывает двоих сыновей. По словам женщины, она искренне любит дочь и хочет сама воспитывать ее. Следователи не нашли в действиях матери нарушений по отношению к ребенку, сообщил адвокат.