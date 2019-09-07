Публикация аудиозаписи с вымогательствами привела к увольнению учительницы в Махачкале

07 сентября 2019, 18:02

В аудиозаписи, которая распространилась в соцсети Instagram, женщина говорит, что "выдвигает ультиматум". "Если мы завтра не соберемся в школе, не решим, что мы будем делать с ремонтом и с покупкой парт, я клянусь вам, что я вас брошу и возьму другой класс", - говорит она. Принять решение автор записи потребовала уже на следующее утро.

Кроме того, женщина требует "внимания" лично к себе. "Когда учителя спрашивали: "Поздравили родители вас с днем рождения? С Новым годом? С концом учебного года?" - мне было стыдно говорить, что никакого внимания ко мне не было. Вот в этом году [на] все знаменательные даты я буду от вас ждать поздравлений", - заявляет педагог в аудио, опубликованном 28 августа на странице o_dagestane в соцсети Instagram.

Пользовательница Facebook Айша Магомедова разместила в соцсети фотографии сломанной школьной мебели. "Эти парты и стулья хотела учительница поменять", - написала она на своей странице 6 сентября.

Учительница уволена

Заместитель директора по воспитательной работе одной из махачкалинских школ Сабина Магомедова подтвердила, что резонансная аудиозапись сделана одним из педагогов школы, но отметила, что эта учительница уже уволена. "Это учительница с огромным преподавательским стажем. Ей 76 лет. У нас в школе она работала с ноября 2016 года. Дело в том, что наш учитель начальных классов перевелась, и нам в срочном порядке пришлось искать ей замену. Мы разослали вакансии и по рекомендациям приняли на работу опытного учителя. Это была производственная необходимость. Она вела уроки в первом классе, жалоб на нее со стороны родителей не было", - рассказала сегодня Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в классах, где проходили уроки этой учительницы, обучение шло в две смены. "Изначально инициатива собрать деньги на обновление парт исходила от родителей другого класса, которые также занимаются в том кабинете. Администрация школы не знала об этих сборах. Это все проходило летом, когда все были в отпусках. Они договаривались в своей WhatsApp-группе", - пояснила завуч.

Требования учительницы "потрясли" руководство школы, когда о них стало известно, подчеркнула заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Ильина. "Человек с большим опытом, хороший педагог начальных классов. Но, видимо, у нее произошел эмоциональный всплеск, что-то пошло не так. Материально она ни в чем не нуждается. Дети и внуки у нее живут за границей", - отметила завуч корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в школе идет постепенная замена инвентаря, но полностью все классы обновить пока не получается. "В нашей школе учатся дети из малообеспеченных, многодетных семей. Требовать от них чего-то мы не можем и никогда этого не делали. Стараемся создать уют своими силами и средствами", - отметила педагог.

По словам одного из учителей школы, там до сих пор есть парты, приобретенные еще в советские годы. "Мы получали новые парты. Но они, к сожалению, быстро портятся. Поэтому даже не всегда хочется менять старые на новые", - добавила она корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарий по ситуации в управлении образования Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

В июле родители дагестанских школьников пожаловались на поборы в школах и необходимость покупать учебники за свой счет. Практику поборов в школах поддерживают сами родители, когда соглашаются сдавать деньги и не пишут жалобы, заявили в Минобрнауки Дагестана. На родителей, которые отказываются сдавать деньги, оказывают давление, возразили тогда пользователи соцсетей.

Большинство комментаторов возмутило вымогательство в школе.

Мнения пользователей соцсетей относительно требований учительницы и ее увольнения разделились, но негативных оказалось больше. "Очень жалко ее", - написал amiralievtimur на странице o_dagestane в соцсети Instagram. "Как это мерзко слушать. Как можно такому учителю отдать своего ребенка? Почему не скинули эту запись сразу в ГОРОНО?" - возмутилась там же sumki_lady_bags_.

"У кого двое, трое и больше детей, получается, на учителей работать должны", - сделал вывод albert___961. "Неужели не стыдно? Пусть ее поздравляют с праздниками свои дети, а требовать внимания - это должно быть стыдно", - написала elzaisaeva2218.

Пользователь tarahtur считает, что в поборах виноваты и сами родители учеников. "Родители сами виноваты. У кого есть деньги, те подкупают учителей, а потом учителя начинают у всех требовать", - заявил он.

"А что тут удивляться? Это в 99% случаев [так] в садах и школах Махачкалы", - указала пользовательница Instagram zimaleto18 в обсуждении на странице mkala_.

По состоянию на 18.00 мск 7 сентября, публикацию в группе o_dagestane просмотрели более 11 тысяч раз, она собрала 220 комментариев. Перепост аудиозаписи в группе mkala_ просмотрели более 22 тысяч раз, комментариев там 169. Это наиболее значимые обсуждения данной темы в этой соцсети.

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Дагестана начала проверку этого сообщения, напомнив, что подобное вымогательство недопустимо. Школьное образование является бесплатным, вносить пожертвования школам родители учеников могут только добровольно, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 5 сентября.

Для таких добровольных сборов необходима отчетность, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанской организации Профсоюза работников народного образования и науки России. "Если родительский комитет решает организовать сборы на нужды школы, то он должен объяснить всем остальным, что это делается на добровольной основе. При получении денег от родителей ответственные за сбор должны выдавать квитанции о получении средств. И после этого они могут их расходовать на то, на что собирали. И только в этом случае это все будет проходить в рамках закона", - сообщил он.

По словам представителя профсоюза, ультимативное требование денег со стороны учителя является превышением должностных полномочий. "Но за это можно вынести дисциплинарное взыскание. Взять объяснительную, объявить выговор, замечание. Если будет второй выговор, то тогда уже это явный повод для увольнения работника", - сказал он.

В конце учебного года администрация школы составляет смету, где должны быть заложены все предстоящие расходы, в том числе на ремонт и другие хозяйственные нужды, указал представитель профсоюза. "Эти деньги отпускает учредитель учебного заведения - в данном случае это мэрия города. Чтобы понять, почему с родителей собирали деньги, необходимо выяснить, были ли заложены на текущий год средства на покупку парт. Если не были заложены, то винить учительницу было бы некрасиво. Она вместе с родителями ищет хоть какой-то выход. А если все же деньги на это отпускались, то тут должны быть подключены правоохранительные органы, которые должны выяснить, почему эти деньги не были потрачены по назначению, и на что они в итоге пошли", - отметил он.

Требования с родителей скидываться на ремонт в школе или покупку парт незаконны, это повод для подачи жалобы в прокуратуру, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сиражутдин Дидиалиев. "Если родители считают, что школа находится в плачевном состоянии, она не приспособлена для учебы, дети мучаются из-за отсутствия нормальных условий, то они могут обратиться к директору школы. Родители могут также и написать соответствующие обращения напрямую в министерство образования республики и правительство. Деньги на эти цели выделяет правительство. Ожидать, что на них среагируют сразу, и этот вопрос будет взят на контроль, не стоит. Поэтому чем больше обращений, тем лучше. А чтобы был больший эффект, то можно копии направить и на федеральный уровень", - отметил он.