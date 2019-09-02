Премьер-министр Грузии объявил об отставке

02 сентября 2019, 11:59

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о решении уйти в отставку, пообещав озвучить подробности в официальном заявлении.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе возглавил правительство страны, после того как 13 июня 2018 года пост премьера покинул Георгий Квирикашвили, объяснив свое решение разногласиями с главой правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил в соцсети о своей отставке, добавив, что официальное заявление сделает сегодня в 14.00 мск.

"Моя основная цель и главный мандат на пост премьер-министра было создание и внедрение стратегических рамок для развития страны, которые в последующие годы обеспечат достижение наших государственных целей", - говорится в обращении Бахтадзе, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Решение уйти в отставку премьер-министра объяснил тем, что "выполнил свою миссию". При этом Бахтадзе заявил, что остается в команде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".