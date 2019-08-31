Прихожане рассказали о последствиях рейда силовиков в московскую мечеть

31 августа 2019, 07:31

Прихожан на пятничной молитве в столичной мечети по улице Басовской стало меньше после рейда силовиков с задержаниями верующих, среди которых были уроженцы Северного Кавказа. Многие прихожане отказались от идеи жаловаться на действия силовиков из соображений безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа силовики в масках с автоматами и в черной форме без опознавательных знаков устроили проверку документов у прихожан мечети по улице Басовской в Москве, по итогам которой провели задержания. В числе задержанных были уроженцы Кавказа. Один из них рассказал, что задержанные получили удары электрошокером, а двое мужчин, пытавшиеся задавать вопросы и снимать действия силовиков, подверглись избиению.

30 августа, спустя неделю после рейда силовиков, число верующих на пятничной молитве было заметно меньше обычного, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" служитель мечети. "Видимо, многие побоялись, особенно приезжие", - пояснил он.

Сама пятничная молитва прошла в спокойной обстановке, без постороннего вмешательства, сообщил корреспондент "Кавказского узла" после посещения 30 августа мечети на Басовской.

После пятничного намаза только двое прихожан мечети, которых 23 августа задержали по итогам рейда, заявили о готовности писать жалобы на неправомерные действия силовиков.

Так, по словам уроженца Чечни Амира, неизвестные силовики в масках абсолютно беспричинно использовали электрошокер для устрашения задержанных мусульман 23 августа, а один из прихожан был избит. "Они заполняли какие-то документы на нас. Фотографировали, причем... [сотрудники одной силовой структуры] на свои телефоны, ... [сотрудники другой силовой структуры] - на фотоаппарат. Прокатали отпечатки пальцев, но не у всех. Например, у меня не взяли. Подписывать ничего не давали", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Амир считает, что необходимо написать заявление с жалобой на действия силовиков. "Мы хотим коллективную жалобу написать", - уточнил он.

Прихожанин Александр (имя изменено) сообщил "Кавказскому узлу", что является глухонемым, в отделе с ним обращались корректно, но держали до вечера 23 августа, "пока не заполнили какие-то бумаги". "Жалобу буду писать, если джамаат решит, что надо", - заявил он.

Однако других желающих писать жалобы найти не удалось. Как пояснил прихожанин мечети, выходец из Дагестана Билял, он и многие другие опасаются жаловаться из соображений безопасности.

"Среди задержанных были, в основном, кавказцы и среднеазиаты. Последние - иностранцы, и боятся, что многих просто депортировать могут. А кавказцы опасаются, что с ними могут поступить, например, как с Кемалем Тамбиевым, которого выкрали и заставили оговорить себя и других. Да вы и сами знаете, как реагируют на жалобы. Вот по убийству братьев Гасангусейновых родители и правозащитники сколько лет ничего добиться не могут", - сказал Билял "Кавказскому узлу".

Местная мусульманская религиозная организация "Седьмое поколение", под эгидой которой действует мечеть, и которая входит в состав Духовного управления мусульман Москвы под руководством муфтия Ильдара Аляутдинова, занимается подготовкой жалоб на действия силовиков, сообщил 30 августа заместитель председателя организации Алмаз Абрахманов. "Ждем, когда вернется муфтий [Ильдар Аляутдинов] из поездки", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Связаться с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Напомним, что в районе махачкалинской мечети "Тангим" силовики регулярно проводят пятничные рейды и периодически задерживают верующих. Правозащитники считают рейды у мечети способом давления на салафитскую общину Дагестана и, с другой стороны, катализатором радикализации ее представителей. "Кавказским узлом" подготовлена хроника закрытия мечетей в Дагестане.