30 августа 2019, 17:21

Житель Чечни осужден за финансирование терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Чечни Юсупа Ухигова, признанного виновным в переводе денег человеку, который собирался примкнуть к сирийским боевикам.

По версии следствия, Ухигов перевел деньги не позднее 19 апреля 2016 года, находясь в городе Дорнбирн в Австрии. Сумма в 150 евро предназначалась Шамилю Сулейманову, намеревавшемуся выехать на территорию Сирии для вступления в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ростовского суда.

14 марта 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Сулейманова к трем годам колонии общего режима, свою вину он признал.

Ухигов отказался признать себя виновным, отметили в пресс-службе суда. В ходе прений гособвинитель запросил для Ухигова семь лет колонии, суд определил ему на год меньшее наказание.

Дело Юсупа Ухигова рассматривалось с декабря 2018 года, процесс занял 25 заседаний, следует из картотеки на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Комментариями Юсупа Ухигова или его представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа размещаются на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ" ("Исламское государство" признано в России террористической организацией и запрещено решением суда).

Примечание:

"Врачи заявили об улучшении здоровья раненного в Грозном полицейского", "Кавказ.Реалии" рассказали неизвестные подробности спецоперации в Грозном", "Соседи убитых в спецоперации в Грозном рассказали о запрете поминок".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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