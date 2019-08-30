Житель Чечни осужден за финансирование терроризма

30 августа 2019, 17:21

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Чечни Юсупа Ухигова, признанного виновным в переводе денег человеку, который собирался примкнуть к сирийским боевикам.

По версии следствия, Ухигов перевел деньги не позднее 19 апреля 2016 года, находясь в городе Дорнбирн в Австрии. Сумма в 150 евро предназначалась Шамилю Сулейманову, намеревавшемуся выехать на территорию Сирии для вступления в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ростовского суда.

14 марта 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Сулейманова к трем годам колонии общего режима, свою вину он признал.

Ухигов отказался признать себя виновным, отметили в пресс-службе суда. В ходе прений гособвинитель запросил для Ухигова семь лет колонии, суд определил ему на год меньшее наказание.

Дело Юсупа Ухигова рассматривалось с декабря 2018 года, процесс занял 25 заседаний, следует из картотеки на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Комментариями Юсупа Ухигова или его представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.

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