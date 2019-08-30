Защита Гольдера заявила о противоречиях в доказательствах обвинения

30 августа 2019, 04:02

Суд по делу главы волгоградской "Ассоциации по защите прав потребителей" Юрия Гольдера отказался исследовать доказательства защиты. Адвокаты Гольдера раскритиковали доказательства обвинения и указали на противоречия в материалах дела. Обвинение представило суду аудиозаписи, которые опровергают его же версию, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", Юрию Гольдеру в июле 2017 года было предъявлено обвинение в 16 эпизодах коммерческого подкупа. Гольдер связывает свое преследование с интересами бизнесменов, которые хотели избежать проверок перед мундиалем. 29 апреля находящийся под стражей Гольдер пожаловался на плохое самочувствие. Он заявил, что необходимая медицинская помощь ему не оказывается, а жалобы игнорируются. В ответ представитель УФСИН по Волгоградской области сообщила, что Гольдер не следует назначенному врачами лечению.

В мае 2017 года члены "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда", которой руководил Гольдер, выявили более 25 нарушений при оказании услуг в одной из гостиниц. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили сначала 1,5 миллиона рублей, затем эта сумма была снижена до миллиона рублей. полагает следствие. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Очередные судебные заседания по делу Юрия Гольдера состоялись 27 и 29 августа. 27 августа суд допросил по ходатайству прокурора следователя по делу Гольдера Дмитрия Герасимова - прокурор настояла на выяснении обстоятельств допроса, на котором Гольдер дал признательные показания, от которых позднее отказался, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".

Подсудимый отказался от своих прежних показаний, ссылаясь на давление со стороны следователя и допущенные нарушения, в частности заранее составленный текст протокола допроса в ходе предварительного расследования. Гольдер просил суд отложить процесс допроса Герасимова, заявляя, что не был о нем предупрежден, но следователя все же допросили.

Дмитрий Герасимов заявил суду, что составил протокол со слов Гольдера и Гольдер его подписал, а впоследствии оформил явку с повинной. «Гольдер протокол читал, никаких замечаний не было, на тот момент был только один эпизод. Я не знал, что он будет давать признательные показания. На меня он не жаловался. Потом было заявление, что он отказывается от показаний», - сказал следователь.

По словам Герасимова, дело Гольдера получило «широкую огласку в СМИ» и в правоохранительные органы поступили другие заявление, которые легли в основу других эпизодов. Защита Гольдера спрашивала следователя, как он установил подлинность прослушанных ранее в суде аудизаписей на дисках. Герасимов ответил, что записи были предоставлены сотрудниками полиции и у него сомнений в подлинности файлов не возникло. Во время допроса следователя Гольдер заявил, что при обыске у него пропали 190 тысяч рублей. «Я готов пройти полиграф», - сказал он.

Адвокаты нашли опровержение версии обвинения в материалах дела

В ходе заседания судья зачитала стенограмму двух дисков, которые не удалось открыть по техническим причинам. На одном из дисков, согласно оглашенной стенограмме, была запись разговора Гольдера с менеджером волгоградского отеля "Мартон" Александром Ямпольским, они договаривались о встрече. Также суд огласил содержание видеозаписи с камеры помещения отеля «Мартон», сделанной во время встречи Гольдера, Ямпольского и юриста "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда" Мирошниковой. Согласно стенограмме, на видео женщина, похожая на Мирошникову, достает из сумки документы и подписывает их, а мужчина, похожий на Ямпольского, достает деньги, завернутые в файл и передает их Мирошниковой. Женщина убирает деньги в файл с документами, а затем в сумку. На 25-й минуте записи в помещение заходят полицейские.

Огласив эти материалы, суд объявил, что исследование вещественных доказательств завершено. Сторона защиты заявила ходатайство о предоставлении дополнительных доказательств. Адвокат Гольдера Сергей Куницкий обратил внимание, что среди доказательств обвинения по эпизоду с отелем «Мартон» суд исследовал аудиозаписи телефонных разговоров, которые Ямпольский записал с помощью неустановленной программы на личный носитель информации, а затем передал оперативнику. Эти записи, по мнению защиты, противоречат другим доказательствам по делу, в частности показаниям свидетелей Ямпольского и Мирошниковой.

«Так, представленная обвинением запись разговора Ямпольского и Мирошниковой, выполненная, по данным следствия 14 июня 2017 года, свидетельствует о том, что Ямпольский и Мирошникова были знакомы до 22 июня 2017 года и уже обсуждали сумму, которую обвинение вменяет Гольдеру, как общую сумму коммерческого подкупа по инкриминируемому эпизоду – 1 миллион рублей. Однако, согласно обвинительному заключению, умысел на совершение преступления у Гольдера возник 22 июня 2017 года, во время встречи Ямпольского, Гольдера и Мирошниковой, где Гольдер впервые представил Мирошникову Ямпольскому и где впервые, по версии обвинения, была установлена указанная сумма коммерческого подкупа», - заявил адвокат Куницкий.

Защитник также обратил внимание, что сведения, полученные в результате оперативных мероприятий, не соответствуют требованиям закона - они не имеют данных об источнике и порядке их происхождения, в частности устройстве и программе записи, а также наличии изменений.

Следствие настаивает, что Гольдер получал деньги от владельцев отелей за отказ от проведения дальнейших проверок и отзыв направленных в контролирующие органы писем, отметил адвокат.

«Орган следствия не проверил версию защиты о том, что Гольдер лишь требовал от администрации отелей «Мартон» устранить выявленные нарушения законодательства о защите прав потребителей и сообщить об этом в «Ассоциацию по защите прав потребителей». Органом следствия не проверена и не дана оценка версии защиты о том, что указанная в обвинительном заключении денежная сумма была озвучена впервые в результате ранее проводимых Гольдером и Ямпольским переговоров о проведении обучающих семинаров для всех работников сети отелей «Мартон». Мы представили объективные сведения - исследования переговоров, которые противоречат сути обвинения. Там есть разговоры, которые не интересовали обвинение потому что противоречат его сути», - сказал он.

Суд приобщил к материалам дела заключение независимой компьютерно-технической экспертизы смартфона Гольдера, аудиозаписей телефонных разговоров Гольдера и ранее опрошенных свидетелей, диск с аудиозаписями и другие нотариально заверенные доказательства, в том числе фиксацию электронной переписки Гольдера. Защита просила повторно вызвать нескольких свидетелей, но суд отказался, не исключив что их вызов возможен в дальнейшем в случае необходимости.

Гольдер обратил внимание, что не знал о встрече Мирошниковой и Ямпольского 14 июня 2017 года. «Обвинение утверждает, что я познакомил их 22 июня и в разговоре со мной прозвучало про 1 миллион рублей, на очной ставке они оба сказали об этом. Но каким образом Мирошникова с Ямпольским обсуждали этот миллион за неделю до этого?» - заявил Гольдер.

«Остается открытым вопрос каким образом появилась запись от 14 июня. Ямпольский и Мирошникова сообщили в судебном заседании под протокол и предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, что познакомились они, когда Гольдер представил Мирошникову Ямпольскому, после 20 июня. Здесь имеет место либо фальсификация материалов уголовного дела, либо сговор, о котором Гольдер не знал, а знал об этом только Ямпольский и Мирошникова», - заявила в суде адвокат Гольдера Юлия Мыйнова.

Суд отказался исследовать аудиозаписи Гольдера

Гособвинитель возражала против приобщения доказательств защиты к материалам дела, отметив, что не видит никаких противоречий.

«Все составляющие обвинения должны быть доказаны. В обвинительном заключении указано, что 22 июня 2017 года у Гольдера возник умысел на совершение преступления. В суде прослушаны аудиозаписи с телефона Ямпольского, но мы установили что есть запись от 14 июня. Эта запись есть в материалах дела, она сделана самим Ямпольским. Мирошникова – бывшая судья, которая нанялась выполнять поручения Гольдера и ассоциации, она обсуждала с Ямпольским вопросы передачи денег. Это могла быть провокация со стороны правоохранительных органов. В материалах, которые мы приобщили, много сведений, что Гольдер никаких денег не требовал. Переписка по электронной почте ассоциации доказывает, что Гольдер еще в мае отправил обращения по нарушениям в прокуратуру, в Роспотребнадзор, не дожидаясь никаких переговоров», - сказал адвокат Куницкий корреспонденту «Кавказского узла».

В обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», говорится, что 22 июня 2017 года "у председателя президиума волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Гольдера Ю.В., выполняющего управленческие функции в указанной организации, возник преступный умысел, направленный на выдвижение требований на получение коммерческого подкупа в виде денег за не проведение дальнейшего общественного контроля в отношении сети отелей «Мартон» ИП Соколовского С.И. и его представителя Ямпольского А.П. в размере 3 млн рублей». Согласно документу, Ямпольский попросил снизить сумму до 1 млн рублей, на что Гольдер согласился.

По словам Куницкого, защита предоставила суду 15 ранее неисследованных записей из телефона Гольдера. Это записи разговоров подсудимого со свидетелями по делу.

«Эти предварительные разговоры свидетельствуют, что Гольдер не вымогал деньги, а просил отчитаться, что они устранили часть нарушений, которые он выявил. Речь там шла о проведении обучающих семинаров, согласовывалась сумма на их проведение. Ранее в суде были прослушаны аудиозаписи с дисков, которые предоставлял оперативникам Ямпольский», - сказал адвокат.

На заседании 29 августа суд отказался прослушать диск с записью переговоров Гольдера со свидетелями, которые еще не исследовались в суде. По словам Куницкого, эти записи с телефона Гольдера опровергают доводы обвинения, но следствие не приняло их во внимание. «Телефон Гольдера был у следствия, почему он не исследовался, не понятно. Все записи изучил эксперт, а следствие предоставило непонятные диски с непонятными записями, и неизвестно, не были ли они изменены», - подчеркнул защитник.

«Я просил следователя Герасимова исследовать мой телефон, говорил, что там есть доказательства моей невиновности. Если бы записи исследовали, следствие пошло бы по другому пути», - заявил на заседании Юрий Гольдер.

Прокурор выступила против оглашения записей, заявив что «экспертиза записей получена непроцессуальным путем и не понятен источник ее получения». В итоге суд отказал защите в приобщении к материалам дела телефона Гольдера. «Неисследованное доказательство – прямое нарушение права на защиту», - сказал адвокат.

Адвокат Юлия Мыйнова отметила, что прослушанные в суде записи были предоставлены следователю заинтересованным лицом, источник копирования записей на диск неизвестен, а сами записи могли быть смонтированы. Она заявила ходатайство об истребовании первичных носителей информации.

«Считаю, что все материалы были переданы в установленном законом порядке, признаков монтажа я лично не увидела, замечаний при прослушивании разговоров не было. Я считаю, что идет затягивание процесса со стороны защиты», - заявила прокурор. Ходатайство защиты о назначении судебной фоноскопической экспертизы записей также было отклонено.

Гольдер уже более двух лет содержится в СИЗО, отметил адвокат Сергей Куницкий после процесса. «Два года в изоляторе - это колоссальное время, при том, что он не совершал насильственные действия и он инвалид», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защита сделала запрос главврачу больницы УФСИН по Волгоградской области, имеются ли узкопрофильные специалисты для обследования Гольдера, но ответа не получила. «Пока его состояние удовлетворительно-стабильное», - сказала адвокат Юлия Мыйнова.