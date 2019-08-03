"Краснодар" упустил победу в матче против "Зенита"

03 августа 2019, 23:58

Футболисты "Краснодара" сыграли вничью в матче четвертого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20 против санкт-петербургского "Зенита".

Как писал "Кавказский узел", 27 июля ФК "Краснодар" выиграл в матче третьего тура чемпионата России, разгромив дебютантов турнира ФК "Сочи" 3:0.

Поединок, прошедший сегодня на "Газпром Арена", начался в 21.30 и завершился в 23.28 мск со счетом 1:1. Его посетили 54 078 зрителей, говорится в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Гости вышли вперед на 80-й минуте благодаря автоголу защитника Дугласа Сантоса. Хозяева смогли сравнять счет лишь в добавленное арбитром время - на 93-й минуте отличился нападающий Артем Дзюба.

После четырех игр краснодарская команда заняла третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Следующий матч "Краснодар" сыграет дома 10 августа против казанского "Рубина".