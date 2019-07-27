"Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" в чемпионате России

27 июля 2019, 21:49

Футболисты "Краснодара" выиграли в матче третьего тура чемпионата России по футболу сезона 2019/20 против ФК "Сочи".

Поединок, прошедший сегодня на стадионе "Краснодар", начался в 19.00 и завершился в 20.50 мск со счетом 3:0. Его посетили 32 177 зрителей, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха в Хабаровском крае, сообщил ТАСС.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий Иван Игнатьев, он же увеличил преимущество хозяев, отличившись на 42-й минуте. До разгромного результат довел нападающий Магомед Сулейманов, который на 80-й минуте реализовал пенальти.

Сочинская команда доигрывала поединок в меньшинстве - на 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Эльмир Набиуллин.

После трех туров "Сочи", занявший последнее место в таблице, остается единственным клубом, который пока не забил ни одного гола. ФК "Краснодар" вышел на первое место, набрав 6 очков.

В четвертом туре Премьер-лиги "Краснодар" 3 августа сыграет в Санкт-Петербурге против местного "Зенита", а "Сочи" 4 августа примет дома "Уфу".

"Краснодар" в нынешнем сезоне может показать высокий результат, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Краснодар" в этом сезоне очень и очень хорош. Серьезная команда. Может на многое замахнуться [...] "Сочи" не надо вешать нос. Играют в первых турах с сильнейшими. Но команда хорошая", - написал он в своем посте "Краснодар - Сочи: кубанское "дерби" - смотрим вместе! И о прошедших матчах 3-го тура ЧР по футболу".

Напомним, в чемпионате России по футболу сезона 2018/19 краснодарская команда заняла третье место, набрав 56 очков.