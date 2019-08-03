Жители дагестанского села рассказали о последствиях града

03 августа 2019, 21:31

Комиссия по оценке последствий града в селе Доргели зафиксировала повреждение 835 домов. Менее половины пострадавших сельчан начали ремонт самостоятельно, остальные надеются на помощь властей из-за отсутствия собственных средств. Ситуацию осложнил дождь, который прошел после града – через поврежденную кровлю в дома попала вода.

Как писал "Кавказский узел", кровли домов, автомобили и урожай были повреждены 31 июля в результате града и шквалистого ветра в Карабудахкентском районе. Наиболее пострадавшим после стихии оказалось село Доргели. Здесь, по предварительным данным МЧС, были повреждены около 700 домов, две школы, детсад и больница.

В Доргели градом повреждены 835 домов

Окончательное количество поврежденных в результате града домов в районе неизвестно, на данный момент идет подсчет ущерба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель главы администрации Карабудахкентского района Ахмед Гаджиев. По его словам, кроме Доргели от стихии сильно пострадало село Какашура.

"Шесть комиссий создали. К каждому дому подходят. Предварительно пострадавших домов более семисот", - сообщил чиновник. Гаджиев также рассказал, что по итогам посещения каждого дома членами комиссии составляется акт, который в свою очередь переправляется в районную администрацию. С его слов, сегодня к концу дня комиссии должны были завершить подворовой обход, и после представления отчета будут исчерпывающие сведения о количестве поврежденных домов.

Как пояснил Гаджиев, в бюджете Карабудахкентского района заложено 500 тысяч рублей на помощь пострадавшим от стихийных бедствий. "Мы думаем, что оттуда сразу купим шифер и напишем обращение в правительство [Дагестана], чтобы выделили [деньги] на остальное",- сообщил Ахмед Гаджиев.

В селении Доргели проживает 7500 жителей, это 1300 хозяйств, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации сельского поселения Макашарип Хидриев. Он рассказал, что глава Карабудахкентского района отправил в село две тысячи листов шифера, которые уже раздали местным жителям. "Уже развезли остро нуждающимся по пятьдесят штук каждому", - сообщил он. Однако этого шифера не хватило на всех, отметил Хидриев. По его словам, в среднем на один дом необходимо приблизительно 100 листов шифера, а пострадавших домов - свыше 700.

На данный момент при подворовом обходе сельская комиссия установила, что хозяева 350 домовладений устраняют последствия аномального града и перестилают кровлю за свой счет, не дожидаясь помощи со стороны властей, сообщил Хидриев. По его словам, к 19.30 мск 3 августа в селе подсчитан окончательный ущерб. Комиссия по оценке последствий ЧС составила акты о повреждении 835 домовладений, и приблизительное количество необходимого шифера - 83500 листов, отметил Хидриев.

"Действительно, у нас чрезвычайное положение. Многие уже сами купили [шифер] и сами начали строить [не дожидаясь помощи]",- отметил Хидриев. Он добавил, что в ночь со 2 на 3 августа прошел дождь, который нанес дополнительный ущерб жителям села, пережившим град.

Сельчане ждут помощи от властей

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Доргели рассказали, что не смогут сами устранить последствия града и надеются на помощь со стороны правительства Дагестана.

Так, по словам Батав Гаджиатаевой, в результате града вся кровля ее дома пришла в негодность. По предварительным оценкам, для восстановления кровли ей необходимо более 200 листов шифера. Со слов женщины, вместе с ней в доме проживают 10 человек, в том числе ее престарелая мать и ребенок-инвалид. "Постоянного дохода нет, официантом работаю", - отметила женщина.

Зухра Бекмурзаева рассказала, что также не имеет постоянного места работы. На ее попечении трое детей и двое инвалидов. По словам женщины, ее семья живет только на пенсии по инвалидности мужа и свекра. "До сих пор муж работал на "Газели", а сейчас порок [сердца] заработал", - пожаловалась она. По словам Бекмурзаевой, чтобы отремонтировать кровлю их дома, необходимо свыше 70 листов шифера. При этом ее семье привезенный из райцентра шифер не достался. "Сказали, что все уже распределено", - сообщила женщина.

Она отметила, что во время дождя в ночь со 2 на 3 августа вода намочила в доме вещи, мебель. "Окна открытые. Дети вчера в холоде спали. Все одеяла, все мокрое", - заявила Зухра Бекмурзаева.

Саният Кадирагаева считает, что ей необходимо свыше 300 листов шифера, чтобы починить кровлю ее дома. Ее семье также не достался шифер, привезенный из райцентра. По словам женщины, на ее попечении пятеро детей, в том числе грудной ребенок. "Дохода нет. Пока получаю лишь по уходу за ребенком шесть тысяч рублей", - рассказала Саният Кадирагаева.

Юрист советует самостоятельно фиксировать ущерб после стихии

Если государство берет на себя обязанность возместить ущерб, нанесенный людям во время стихийных бедствий, в этом случае создается специальная комиссия, которая оценивает этот ущерб и собирает необходимые документы, сообщила юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова.

Если государство не выражает готовности оказать помощь пострадавшим, юрист советует предпринять следующие шаги. "Если нанесен ущерб недвижимому имуществу, то нужно очень хорошо все задокументировать. Снять на видео нанесенный ущерб, включая в видео буквально все детали: трещины в стене, провалившийся пол и так далее. Далее нужно вызывать оценщика, который скажет, какой нанесен ущерб в денежном эквиваленте. Что касается движимого имущества, следует составить список движимого имущества и написать их примерную стоимость. Если сохранились чеки, то можно также прикрепить их", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Агальцова.

По ее словам, необходимость этих действий отпадает, если государство готово компенсировать нанесенный ущерб. "Другое дело, когда власти сами говорят, что будут компенсировать ущерб или восстанавливать здания. Тогда в принципе жителям ничего делать не надо. Все осуществляет специально созданная комиссия. Но когда власти ничего не предпринимают, для получения компенсации фото- и видеодоказательства очень помогают", - сказала Агальцова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Карабудахкенте ожидается слабый дождь, температура воздуха +20 градусов, скорость ветра - до 4 метров в секунду. 4 августа и в последующие четверо суток осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.