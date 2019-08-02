Суд счел законным продление ареста Исмаила Нальгиева

02 августа 2019, 12:37

Апелляционная инстанция сегодня оставила в силе решение суда в Нальчике продлить срок ареста ингушского активиста Исмаила Нальгиева, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля следствие убедило Нальчикский горсуд продлить срок ареста Нальгиева до 25 сентября. Суд не внял доводам защиты, отметил адвокат активиста Андрей Сабинин.

Исмаила Нальгиева задержали 8 мая в аэропорту Минска, откуда он планировал вылететь в Чехию. 11 мая Нальгиев был доставлен в Нальчик и обвинен в нападении на силовиков во время митинга в Магасе 27 марта. По словам Андрея Сабинина, его подзащитный отрицает вину и отказывается давать показания.

Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил жалобу защиты на решение Нальчикского горсуда продлить срок содержания Исмаила Нальгиева под стражей, сообщил Андрей Сабинин.

"Смысла повторять следственно-прокурорскую мантру, конечно, нет. Скроется, повлияет, может угрожать и прочее", - прокомментировал позицию обвинения адвокат в своем Telegram-канале.

Согласно информации на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии, заседание по делу Нальгиева было назначено на 10.00 мск сегодня.

Утром 27 марта попытка разогнать митингующих в Магасе обернулась столкновениями с силовиками. Со 2 по 11 апреля в связи с этими событиями были задержаны 40 человек, информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Напомним, что наряду с четырьмя лидерами протестов в Ингушетии Исмаил Нальгиев признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".