Исмаил Нальгиев. Фото: Магомед Муцольгов https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/342/posts/33993

02 августа 2019, 12:37

Суд счел законным продление ареста Исмаила Нальгиева

Апелляционная инстанция сегодня оставила в силе решение суда в Нальчике продлить срок ареста ингушского активиста Исмаила Нальгиева, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля следствие убедило Нальчикский горсуд продлить срок ареста Нальгиева до 25 сентября. Суд не внял доводам защиты, отметил адвокат активиста Андрей Сабинин.

Исмаила Нальгиева задержали 8 мая в аэропорту Минска, откуда он планировал вылететь в Чехию. 11 мая Нальгиев был доставлен в Нальчик и обвинен в нападении на силовиков во время митинга в Магасе 27 марта. По словам Андрея Сабинина, его подзащитный отрицает вину и отказывается давать показания.

Скриншот сообщения в Telegram-канале Андрея Сабинина.Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил жалобу защиты на решение Нальчикского горсуда продлить срок содержания Исмаила Нальгиева под стражей, сообщил Андрей Сабинин.

"Смысла повторять следственно-прокурорскую мантру, конечно, нет. Скроется, повлияет, может угрожать и прочее", - прокомментировал позицию обвинения адвокат в своем Telegram-канале.

Согласно информации на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии, заседание по делу Нальгиева было назначено на 10.00 мск сегодня.

Утром 27 марта попытка разогнать митингующих в Магасе обернулась столкновениями с силовиками. Со 2 по 11 апреля в связи с этими событиями были задержаны 40 человек, информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Напомним, что наряду с четырьмя лидерами протестов в Ингушетии Исмаил Нальгиев признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 августа 2019, 13:58

02 августа 2019, 13:36

02 августа 2019, 13:13

02 августа 2019, 12:40

02 августа 2019, 11:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи