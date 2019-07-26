26 июля 2019, 16:27
Все члены экипажа иранского сухогруза спасены в Азербайджане
Девять членов экипажа иранского сухогруза "Шабаханг", терпящего бедствие в территориальных водах Азербайджана, доставлены на берег.
Как писал "Кавказский узел", сигнал SOS с судна, терпящего бедствие близ порта Лянкярана, поступил в Национальный центр Государственного морского агентства Азербайджана в 14.10 по местному времени (13.10 мск). На спасательную операцию отправились два вертолета МЧС и сторожевой корабль пограничной службы.
Спасательная операция успешно завершена в 16.10 (15.00 мск). Все девять членов экипажа иранского сухогруза "Шабаханг" спасены и эвакуированы на берег, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственном морском агентстве Азербайджана.
МЧС Азербайджана уточнило, что инцидент произошел в Каспийском море в 30 км от побережья Астаринского района (300 км южнее Баку).
"Минобороны Азербайджана приостановило учебные полеты после крушения МиГ-29", "Азербайджанские спасатели вышли на поиски иранского моряка", "Установлена личность погибшего на Каспии азербайджанского нефтяника".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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