Все члены экипажа иранского сухогруза спасены в Азербайджане

26 июля 2019, 16:27

Девять членов экипажа иранского сухогруза "Шабаханг", терпящего бедствие в территориальных водах Азербайджана, доставлены на берег.

Как писал "Кавказский узел", сигнал SOS с судна, терпящего бедствие близ порта Лянкярана, поступил в Национальный центр Государственного морского агентства Азербайджана в 14.10 по местному времени (13.10 мск). На спасательную операцию отправились два вертолета МЧС и сторожевой корабль пограничной службы.

Спасательная операция успешно завершена в 16.10 (15.00 мск). Все девять членов экипажа иранского сухогруза "Шабаханг" спасены и эвакуированы на берег, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственном морском агентстве Азербайджана.

МЧС Азербайджана уточнило, что инцидент произошел в Каспийском море в 30 км от побережья Астаринского района (300 км южнее Баку).