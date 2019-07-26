26 июля 2019, 15:08

Иранский корабль терпит бедствие у побережья Азербайджана

Сухогруз "Шабаханг" под флагом Ирана терпит бедствие в Каспийском море близ порта города Лянкяран, в 270 км от Баку. К спасательной операции привлечены вертолеты МЧС и сторожевой корабль Государственной погранслужбы Азербайджана.

Сигнал SOS поступил в Национальный центр Государственного морского агентства Азербайджана в 14.10 по местному времени (13.10 мск), проинформировало агентство.

На спасательную операцию отправились два вертолета МЧС и сторожевой корабль пограничной службы, говорится в сообщении Государственного морского агентства (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Примечание:

"Минобороны Азербайджана приостановило учебные полеты после крушения МиГ-29", "Азербайджанские спасатели вышли на поиски иранского моряка", "Установлена личность погибшего на Каспии азербайджанского нефтяника".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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