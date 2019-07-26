26 июля 2019, 15:08
Иранский корабль терпит бедствие у побережья Азербайджана
Сухогруз "Шабаханг" под флагом Ирана терпит бедствие в Каспийском море близ порта города Лянкяран, в 270 км от Баку. К спасательной операции привлечены вертолеты МЧС и сторожевой корабль Государственной погранслужбы Азербайджана.
Сигнал SOS поступил в Национальный центр Государственного морского агентства Азербайджана в 14.10 по местному времени (13.10 мск), проинформировало агентство.
На спасательную операцию отправились два вертолета МЧС и сторожевой корабль пограничной службы, говорится в сообщении Государственного морского агентства (перевод корреспондента "Кавказского узла").
"Минобороны Азербайджана приостановило учебные полеты после крушения МиГ-29", "Азербайджанские спасатели вышли на поиски иранского моряка", "Установлена личность погибшего на Каспии азербайджанского нефтяника".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"
26 июля 2019, 16:23
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Прохожие поддержали пикеты в защиту Гаджиева в Махачкале
Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева прошли сегодня перед зданием верховного суда Дагестана. Акции поддержали прохожие и проезжавшие мимо водители автомобилей, сообщил корреспондент «Кавказского узла».
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Верхняя палата Федерального собрания России одобрила сегодня закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. После вступления в силу закон даст право ветеранам получать ежемесячные выплаты и материальные льготы.
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Суд арестовал бывшего временно исполняющего обязанности начальника тыла отдела МВД по Туапсинскому району Андрея Мишкова, который разыскивался за кражу полицейского катера.
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Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест
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