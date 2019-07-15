15 июля 2019, 23:04

Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в убийстве младенца

Передано в суд дело жительницы Майского района, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, 29 апреля обвиняемая самостоятельно родила мальчика и оставила его на балконе без доступа воздуха. "Спустя несколько дней женщина почувствовала недомогание и обратилась в больницу, где сообщила врачам о прошедших родах и совершенном ею в отношении ребенка", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Женщина обвинена по ст.106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Санкции статьи 106 УК России - ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле по подозрению в убийстве новорожденного ребенка была задержана жительница Баксанского района. Завернутое в пакет тело младенца со следами насильственной смерти было найдено на свалке, сообщили следователи.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в гибели ребенка", "Раскрыто убийство младенца в Кабардино-Балкарии", "Жительница Нальчика приговорена к 1,5 года колонии по делу об убийстве младенца".

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