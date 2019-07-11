Заседание Государственной Думы. Фото: официальный сайт Государственной Думы http://duma.gov.ru

11 июля 2019, 16:31

Госдума одобрила статус ветеранов для дагестанских ополченцев

Депутаты Госдумы приняли сегодня в первом чтении законопроект, причисляющий к ветеранам боевых действий добровольцев, противостоявших вторжению чеченских боевиков в Дагестан. Председатель российского парламента пообещал рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня жители дагестанского села Ботлих попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. После этого депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Аналогичный вопрос о статусе ополченцев задавался Путину во время телемоста 2007 года. Тогда Путин поручил правительству разработать документ о предоставлении ополченцам дополнительных льгот. Дагестанские ополченцы добивались статуса ветеранов боевых действий и в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск девятнадцати жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.

Поправки в федеральный закон "О ветеранах" будут рассмотрены в приоритетном порядке в ближайшие две недели, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что законопроект внесен по итогам "Прямой линии" с президентом. "Признание их боевых заслуг важно для всех нас", - сказал Володин.

Законопроект распространяет на ополченцев ряд льгот, таких как преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, использование ежегодного отпуска в удобное для них время, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Госдумы.

Подробнее о вторжении чеченских отрядов Басаева и Хаттаба в Дагестан говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Примечание:

"В Дагестане участники митинга КПРФ протестовали против реформ в армии", "В Дагестане погорельцы из села Цибари получили только часть компенсаций", "Ветераны-афганцы в Дагестане обещают новые акции протеста, если власти не выполнят обещания по их социальной защите".

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