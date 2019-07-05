05 июля 2019, 10:39

Замглавы Ростехнадзора в Ессентуках обвинен в получении взятки

Передано в суд дело бывшего заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора в Ставропольском крае, обвиняемого в получении миллиона рублей от предпринимателя, сообщили следователи 4 июля.

Как писал "Кавказский узел", заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в мае был заподозрен следователями в получении 1 миллиона рублей за допуск в эксплуатацию электростанции.

По данным следствия, в апреле обвиняемый получил 1 миллион рублей через посредника фирмы, строившей солнечную электростанцию. "За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции", - сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Бывший глава Ростехнадзора обвинен по ст.290 УК РФ (получение взятки). "Следователь СКР завершил расследование и составил обвинительное заключение. В его основу легли оперативно-розыскные материалы УФСБ России по Ставропольскому краю и другие собранные следователем доказательства. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном 4 июля на сайте ведомства.

Статья 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Примечание:

"Сергей Батынюк получил реальный срок", "Сотрудники ДПС в Ставропольском крае осуждены на полгода за взятку", "Ставропольский пристав заподозрен в получении взятки".

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