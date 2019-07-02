Полковник полиции из Ростова заподозрена в фальсификации дел

02 июля 2019, 19:58

Бывшая глава одного из районных отделений дознания Ростова-на-Дону подозревается в фальсификации дел и мошенничестве, сообщил сегодня Следком. Полицейская уволена из правоохранительных органов и объявлена в розыск, заявили в МВД. Силовики и знакомые разыскиваемой утверждают, что она выехала из России.

В федеральный розыск была объявлена бывшая глава одного из районных отделов дознания Ростова-на-Дону, полковник полиции, сообщили сегодня в ростовском управлении СКР. «(Сотрудница полиции) скрылась от органов следствия и находится в федеральном розыске. В настоящее время ее местонахождение не установлено»,- цитирует сегодня представителя пресс-службы ведомства «Коммерсант».

Разыскиваемая подозревается по четырем уголовным статьям: «мошенничество», «фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», «незаконное освобождение от уголовной ответственности» и «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», уточнили в ведомстве. Сотрудница полиции была уволена из правоохранительных органов в ноябре 2018 года по отрицательным мотивам после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело, приводит слова представителя пресс-службы ростовского управления МВД издание.

Подозреваемая работала главой одного из районных отделов дознания Ростова-на-Дону около 8 лет, была награждена знаком отличия «За ратную службу», сообщает сегодня «Блокнот-Ростов».

Дело ростовской полицейской расследовали сотрудники управления собственной безопасности по Южному федеральному округу, сообщает сегодня издание «1Рнд». Бывшая сотрудница полиции скрывается в Грузии, со ссылкой на источник в силовых ведомствах отмечает издание.

Знакомые подозреваемой заверили, что она уехала на лечение в Германию, информирует сегодня издание «161.ру». «Информации о том, что она пересекла российскую границу, нет», - сообщил изданию источник в силовых ведомствах.

На сайтах ростовских управлений МВД и СКР на 19.50 мск сегодня нет информации об объявлении в розыск сотрудника ростовской полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле участковый Первомайского района Ростова-на-Дону скрылся после того, как забрал десять миллионов рублей из сейфа. Полицейский был уволен из правоохранительных органов и объявлен в розыск.