Обвинение по делу о каннибализме запросило 14 лет для краснодарца Бакшеева

28 июня 2019, 02:53

Суд в Краснодаре 27 июня не дал защите обвиняемого по делу о каннибализме Дмитрия Бакшеева подготовиться к прениям и проигнорировал значимые ходатайства, заявила защита. Прокурор потребовал приговорить Бакшеева к 14 годам и трем месяцам строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны в Краснодаре в сентябре 2017 года по подозрению в убийстве женщины. При обыске в общежитии, где проживала семейная пара, были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. 27 февраля Прикубанский районный суд Краснодара признал виновной Наталью Бакшееву в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Свою вину она отрицала. 28 февраля Дмитрий Бакшеев был признан вменяемым, он обвинен в убийстве и надругательстве над телом жертвы. Максимальная санкция по первой статье – 15 лет лишения свободы, по второй – 3 месяца ареста. 21 июня суд отказался допросить жену Бакшеева.

По данным следствия, Наталья и Дмитрий Бакшеевы 8 сентября 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия Бакшеева удалось задержать после того, как рабочие в Краснодаре нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела. В сентябре 2018 года у Дмитрия Бакшеева был диагностирован туберкулез, и его доставили в спецбольницу.

На заседании Прикубанского райсуда Краснодара 27 июня защита Дмитрия Бакшеева заявила 36 письменных и 4 устных ходатайства, сообщила юрист Юлия Федотова, представляющая интересы Бакшеева вместе с адвокатом Кондратом Горишним.

По словам Федотовой, 40 ходатайств судья решила рассмотреть за один раз. «Естественно, она этого не сделала и часть из них вообще пропустила. Те, которые надо было рассматривать с удалением в совещательную комнату, - например, о возвращении дела прокурору, о назначении дополнительных экспертиз, об исключении доказательств, потому что они получены с нарушением закона, - она в совещательной комнате за 10-15 минут рассмотрела. По всем отказ», - рассказала Федотова корреспонденту «Кавказского узла».

Суд, в частности, отказался отправлять Бакшеева на экспертизу в институт психиатрии имени Сербского - эту экспертизу назначил следователь, так и не была проведена без объяснения причин. Эта экспертиза ответить на вопрос является ли Бакшеев некрофилом или нет, отметила адвокат. Суд также повторно отказал защите в допросе осужденной жены Бакшеева Натальи по видеосвязи из колонии - защита настаивает, что невозможно не допросить единственного предполагаемого свидетеля убийства.

На заседании 27 июня судья перешла к прениям, хотя защита Бакшеева не готовилась к ним, отметила Федотова.

«Мы продолжали настаивать, чтобы рассмотрели ходатайства, чтобы процесс нормально шел и нам дали время на подготовку к прениям, потому что мы к ним вообще не готовились. Мы думали, что будет рассматривать ходатайства. Судья сделала мне замечание [с занесением] в протокол судебного заседания. В подготовке к прениям нам было отказано», - добавила адвокат.

Защита заявила отвод судье, который был также отклонен. По словам юриста, «прокурор зачитал свою речь по бумажке», запросив для Бакшеева 14 лет и три месяца колонии строгого режима по совокупности двух статей. Оглашение приговора назначено на 14.00 мск 28 июня.

«Бакшеев в очень тяжелом психологическом и физическом состоянии, а конвоиры запретили мне передать ему бутылку воды. Он инсулинозависимый диабетик», - заявила Федотова. Защита намерена обжаловать действия конвоя, расценивая их как пытки.

Адвоката тревожит психологическое состояние Бакшеева. «У него были попытки суицида. Я сразу [после заседания] позвонила в СИЗО, чтобы за ним повнимательней смотрели, потому что его состояние мне не понравилось», - рассказала Федотова.

После того как стало известно о задержании предполагаемых каннибалов, жители Краснодара раскритиковали в соцсетях работу правоохранительных органов и вспомнили о примерно 30 возможных жертвах каннибала, которые могли иметь место в Краснодаре с 1999 года. Тем не менее в ходе проверки следствие не смогло доказать причастность четы Бакшеевых к этим убийствам.

В суде защита Бакшеева указала на противоречия обвинительного заключения и результатов экспертиз. «В обвинительном заключении написано, что причина смерти [жертвы] – удар в сердце, повреждение перикарда - мышечной оболочки сердца, а в трупе сердца вообще не обнаружено. Эксперт в результате написал, что он не может ни причину смерти, ни давность смерти установить, а в обвинительном заключении написано, как будто они понимают, когда и как она умерла. Не была исследована одежда Дмитрия и Натальи, в которой они якобы убивали, и которая вся должны быть в крови. Не были взяты с камер видеонаблюдения на КПП видео, где было бы видно, как они с женой эти мешки с телом заносят», - обратила внимание Юлия Федотова.

Защита отмечала, что следователи не провели осмотр места, где нашли останки жертвы, и не взяли пробы грунта, чтобы установить место расчленения тела.

«Следствие проведено ужасно, суд проведен еще хуже. Я обвинила судью в некомпетентности и не удивлюсь, если в отношении меня возбудят дело за неуважение к суду. Мы идем в ЕСПЧ [с жалобой] на пытки и несправедливое судебное разбирательство», - добавила Федотова. По словам юриста, она получила от Дмитрия Бакшеева доверенность на представление его интересов в Европейском суде по правам человека.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями стороны обвинения и представителя суда относительно заявлений защиты Дмитрия Бакшеева.