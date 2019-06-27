Фуад Аббасов озвучил политические причины своей депортации

27 июня 2019, 23:34

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов связывает свое преследование и выдворение из страны с политическими силами, заинтересованными в ухудшении российско-азербайджанских и российско-турецких отношений. Аббасов активно отстаивал позиции Азербайджана и Турции в российских медиа, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанского журналиста Фуада Аббасова 7 июня должны были выдворить из России. В тот же день вместо депортации азербайджанский журналист был помещен в подмосковный центр временного содержания иностранцев. Аббасов расценил это как необоснованное лишение свободы и объявил голодовку, которую прекратил 19 июня после рекомендаций врачей. 25 июня Аббасов был депортирован в Баку.

16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства силовики задержали главу Центра информационных инициатив Фуада Аббасова. При задержании Аббасова избили, заявил адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане были проведены акции протеста против экстрадиции журналиста. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации.

Фуад Аббасов считает свою депортацию неправомерной. "Я намерен добиваться отмены решения о депортации, возвращаться в Россию, продолжать журналистскую деятельность и активную работу среди азербайджанской диаспоры, чтобы ее интересы в полной мере обеспечивались. Если понадобится, после прохождения процедур в российских судах мы обратимся в Европейский суд по правам человека", - сказал Аббасов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, физическому насилию он подвергся только при задержании, а во время дальнейшего 40-дневного заключения силу к нему не применяли. С момента прибытия в Азербайджан он не давал местным СМИ комментариев, сделав исключение только для "Кавказского узла".

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Аббасов отметил, что "нуждается в отдыхе после пережитого", хотя в целом пребывает в бодром расположении духа. В ближайшие дни он намерен организовать пресс-конференцию, чтобы ответить на все вопросы, интересующие азербайджанскую прессу.

Фуад Аббасов выразил благодарность коллегам-журналистам, которые освещали ситуацию вокруг его задержания и ареста в Москве. Он подчеркнул, что продолжит журналистскую деятельность и будет развивать свои творческие проекты.

Аббасов руководит интернет-телевидением Misra-TV и сайтом misra.ru, который рассказывает о жизни азербайджанской диаспоры в России (МИСРА - Международная информационная служба российских азербайджанцев). На YouTube-канал Misra-TV подписаны 64 тысячи человек.

Действиями азербайджанских дипломатов после его ареста Аббасов остался доволен - по словам журналиста, сотрудники посольства приняли самое активное участие в защите его прав как гражданина Азербайджана. Говоря о мотивах своего преследования в России, Аббасов сослался на свое аудиообращение, опубликованное десять дней назад, и пообещал в ближайшие дни сделать более подробное заявление.

Десятиминутное аудиообращение Аббасова, записанное в заключении, было опубликовано на странице Misra-TV в Facebook. Журналист заявил, что его арестовали за противодействие нарушениям прав азербайджанцев. Цель ареста - устрашение других людей, которые пытаются отстаивать права азербайджанцев в России, считает он. Кроме того, Фуад Аббасов связывает арест с усилиями политических сил и лоббистов, не заинтересованных в дружественных отношениях России с Азербайджаном и Турцией: по словам журналиста, он был голосом Азербайджана и Турции на российских телеканалах и в русском сегменте интернета.

Фуад Аббасов также обратил внимание на комментарий журналиста Максима Шевченко, заявившего, что Аббасова преследуют за отстаивание интересов тюркских народов. Шевченко верно обозначил причины его преследования, отметил журналист.



Максим Шевченко выразил мнение, что Фуада Аббасова изгнало из России лобби, препятствующее сближению страны с тюркским и исламским миром. "Я считаю, что Фуада Аббасова преследуют за его ответственную политическую позицию. Он часто был гостем различных ток-шоу на российских телеканалах. Он всегда [разъяснял] позицию Турции и Азербайджана. Выступал как достойный сын тюркского мира", - цитировало слова Шевченко 23 мая 1news.az.

Выступления на российском ТВ принесли известность Аббасову в России

Фуад Аббасов больше известен в Азербайджане в качестве политолога, а не журналиста, считает глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев.

"В Азербайджане Фуад Аббасов привлекал внимание нечасто. Впервые о нем в Азербайджане узнали из ток-шоу на российских телеканалах в связи со сбитым Турцией российским военным самолетом. Он также выступал в телеобсуждениях по карабахскому конфликту", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24 из состава авиагруппы в Сирии был атакован парой турецких истребителей F-16 и сбит ракетой "воздух-воздух". Это привело к обострению российско-турецких отношений. 27 июня президент Турции принес президенту России извинения за инцидент со сбитым самолетом Су-24. 29 июня состоялся разговор Путина и Эрдогана, в ходе которого удалось договориться об улучшении двусторонних отношений, заявила пресс-служба Кремля.

По словам Гаджиева, выступления Аббасова в России на эти темы достаточно активно обсуждались в социальных сетях.

"Многие отмечали, что модераторы на российском ТВ ограничивали возможности Аббасова, прерывали его, провоцировали на эмоциональные реакции. В особенности вызывала критику предвзятость российских телеведущих к Аббасову в его полемике с экспертами армянской национальности. Аббасов оказался в центре внимания, когда была провокация с целью раздуть бытовой конфликт между чеченцами и азербайджанцами в большое противостояние между представителями двух народов. Фуад провел собственное расследование и представил имеющиеся у него данные о возможной роли третьей стороны в провокации", - отметил он.

В ночь на 15 февраля возле кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве произошла драка. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Журналист Фуад Аббасов объявил зачинщиком массовой драки гражданина России армянского происхождения, обнародовав его паспортные данные. Владелец паспорта заявил, что непричастен к инциденту. После этого Аббасов был задержан. По его словам, ему не разрешали связаться с адвокатом и родственниками пять дней.

Задержание Аббасова в Москве и его арест обсуждались в Азербайджане не слишком широко, считает Гаджиев. "Отдельные интернет-СМИ и группы в социальных сетях уделяли делу Аббасова внимание. Были также акции протеста перед посольством РФ в Баку в защиту Фуада Аббасова, однако в них участвовали не более двух десятков человек. В целом эта тема не стала приоритетной в общественной повестке: видимо, это связано с тем, что Аббасов больше занимался вопросами диаспоры Азербайджана и внутренних тем страны никогда ранее не касался", - сказал политолог.

Мамедли: Аббасов выступал открыто и жестко

Медиа-эксперт, член платформы гражданского общества Алескер Мамедли усматривает причину преследования Аббасова в России в его активной общественной и журналистской деятельности.

"Фуада я знаю давно: в начале 1990-х годов мы учились в Стамбульском университете, я на юрфаке, он - на журфаке. Фуад длительное время работал в Турции, потом он был корреспондентом турецких СМИ в России. Фуад очень прямой и в определенной мере эмоциональный человек, нетерпимый к несправедливости. Он говорит о проблемах открыто и жестко, и это многим не нравится. Во время "самолетного кризиса" в отношениях Анкары и Москвы Фуад отчаянно защищал позицию Турции в ток-шоу на российских телеканалах, но когда отношения между Турцией и Россией нормализовались, турецкое агентство IHA отозвало его аккредитацию. Фуад, будучи энергичным человеком, основал интернет-телевидение Misra-TV, в эфире которого стал поднимать проблемы азербайджанцев, живущих в РФ. При этом он резко критиковал деятельность некоторых организаций диаспоры азербайджанцев. Эта деятельность Фуада могла навлечь на него недовольство [структур азербайджанской диаспоры], а также российских властей, не заинтересованных в общественных инициативах снизу", - сказал Мамедли.

Директор ИСБР осудил демонстративное выдворение Аббасова

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов согласен с мнением, что экспертные комментарии и активистская деятельность принесли Аббасову больше известности, чем журналистская работа.

"Фуада Аббасова многие знают по выступлениям на ток-шоу в эфире российских телеканалов, он также занимался в последнее время общественной деятельностью среди азербайджанцев России. Он позиционировал себя как журналист, но то, что он делал, это, скорее, блогерская деятельность. В любом случае это касается сферы свободы выражения, и если были какие-то претензии в связи с его выступлениями и публикациями, то все должно было рассматриваться в рамках права - без демонстративных задержаний, выкручивания рук и в конечном итоге депортации", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Фуад Аббасов известен критикой в адрес армянского лобби в России и выступлениями против "некоторых азербайджанских диаспорских организаций", которые он обвинял в коррупции и невыполнении обязанностей по защите азербайджанцев в России, написал 23 мая блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона".

"Кавказский узел" публикует новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

