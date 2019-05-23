23 мая 2019, 08:14

Участники акции в Баку осудили насилие при задержании в Москве журналиста

В Баку перед посольством России прошла акция протеста. Ее участники потребовали наказать правоохранителей, допустивших применение насилия против задержанного в Москве азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Москве задержали журналиста Фуада Аббасова по обвинению в нарушении миграционного законодательства. При задержании Аббасова избили, сообщил его адвокат. 28 мая Аббасов будет депортирован в Баку.

Перед посольством России в Баку 22 мая прошла акция протеста против задержания в Москве с целью последующей депортации азербайджанского блогера и журналиста Фуада Аббасова. Участники акции осудили применение насилия против журналиста и потребовали наказания совершивших эти действия правоохранителей, сообщило 22 мая Minval.az.

"Фуада Аббасова задержали в России словно террориста, но уже прошло несколько дней, ни МИД, ни другие структуры Азербайджана не отреагировали на это", - цитирует одного из участников акции Рамина Гаджилы издание.

Сотрудники полиции препятствовали журналистам в проведении съемки акции и создавали другие препоны, утверждают ее участники. Представитель посольства вышел к протестующим и выслушал их, сообщил один из организаторов акции.

В посольстве России в Баку отслеживают развитие событий в связи с ситуацией с Фуадом Аббасовым, но за комментариями рекомендуют обращаться в посольство Азербайджана в России, информирует со ссылкой на пресс-службу дипмиссии Turan.az.

Также в Международном центре диаспоры в Баку 22 мая состоялось мероприятие в защиту Аббасова, на котором были обсуждены меры по защите его прав, информирует агентство.

Посольство Азербайджана в России держит под контролем ситуацию с задержанием журналиста Фуада Аббасова, сообщило 22 мая со ссылкой на азербайджанскую дипмиссию в Москве 1news.az.

Сотрудники консульского отделения посольства встретились с Фуадом Аббасовым 20 мая в центре временного содержания иностранцев в городе Королев Московской области, информирует издание.

"По поручению посла Азербайджана в России сотрудники консульского отдела посольства встретились с Фуадом Аббасовым. Наше посольство предпринимает все необходимые меры в рамках своих полномочий", - цитирует пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Лейлу Абдуллаеву Amorinfo.com.

Примечание:

"Источник связал задержание блогера Мирзеханова с массовой дракой в Москве", "Журналисту Орхану Мамеду разрешили вернуться в Азербайджан", "Полиция сорвала пикет перед Минздравом Азербайджана".

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