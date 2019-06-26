Фуад Аббасов депортирован из России в Азербайджан

26 июня 2019, 07:06

Фуад Аббасов, вернувшийся 25 июня из Москвы в Баку, заверил, что продолжит журналистскую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанского журналиста Фуада Аббасова 7 июня должны были выдворить из России. В тот же день вместо депортации азербайджанский журналист был помещен в подмосковный центр временного содержания иностранцев. Аббасов расценил это как необоснованное лишение свободы и объявил голодовку, которую прекратил 19 июня после рекомендаций врачей.

16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства силовики задержали главу Центра информационных инициатив Фуада Аббасова. При задержании Аббасова избили, заявил адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане были проведены акции протеста против экстрадиции журналиста. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации.

Журналиста Фуада Аббасова 25 июня депортировали из России в Азербайджан, сообщило со ссылкой на его адвоката Тейюба Шарифова Ona.az.

Процесс депортации Фуада Аббасова прошел под контролем сотрудников дипломатического представительства Азербайджана в Москве. Из аэропорта Внуково рейсом Москва - Баку "Азербайджанских авиалиний" он был отправлен на родину, сообщило со ссылкой на посольство Азербайджана в России Haqqin.az.

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов прибыл в Баку в международный аэропорт Гейдар Алиев. В аэропорту его встречали родственники, друзья и представители СМИ.

После прибытия в Баку Фуад Аббасов пообещал продолжать журналистскую деятельность. Также он заявил, что намерен отстаивать свои права через суд, сообщил со ссылкой на Фуада Аббасова Report.

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