Фуад Аббасов. Фото: кадр видео Politic https://www.youtube.com/watch?v=4rpn-0Sji4Q

26 июня 2019, 07:06

Фуад Аббасов депортирован из России в Азербайджан

Фуад Аббасов, вернувшийся 25 июня из Москвы в Баку, заверил, что продолжит журналистскую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанского журналиста Фуада Аббасова 7 июня должны были выдворить из России. В тот же день вместо депортации азербайджанский журналист был помещен в подмосковный центр временного содержания иностранцев. Аббасов расценил это как необоснованное лишение свободы и объявил голодовку, которую прекратил 19 июня после рекомендаций врачей.

16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства силовики задержали главу Центра информационных инициатив Фуада Аббасова. При задержании Аббасова избили, заявил адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане были проведены акции протеста против экстрадиции журналиста. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации.

Журналиста Фуада Аббасова 25 июня депортировали из России в Азербайджан, сообщило со ссылкой на его адвоката Тейюба Шарифова Ona.az.

Процесс депортации Фуада Аббасова прошел под контролем сотрудников дипломатического представительства Азербайджана в Москве. Из аэропорта Внуково рейсом Москва - Баку "Азербайджанских авиалиний" он был отправлен на родину, сообщило со ссылкой на посольство Азербайджана в России Haqqin.az.

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов прибыл в Баку в международный аэропорт Гейдар Алиев. В аэропорту его встречали родственники, друзья и представители СМИ.

После прибытия в Баку Фуад Аббасов пообещал продолжать журналистскую деятельность. Также он заявил, что намерен отстаивать свои права через суд, сообщил со ссылкой на Фуада Аббасова Report.

"Кавказский узел" публикует новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Защита сообщила об избиении задержанного в Москве азербайджанского журналиста", "Азербайджанского журналиста Фуада Аббасова готовят к депортации из России", "Фуад Аббасов объявил голодовку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 июня 2019, 09:01

26 июня 2019, 08:03

26 июня 2019, 06:39

  • Аналитики поспорили о роли грузинской оппозиции в протестах

    Требования протестующих в Грузии косвенно свидетельствуют о том, что акциями протеста руководят оппозиционеры, предположил координатор Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. Оппозиция провела только первый митинг в Тбилиси, а затем протесты стали неуправляемыми, возразил глава Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. Протестующие озвучивают собственную позицию, убежден эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти.

26 июня 2019, 06:01

26 июня 2019, 05:03

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Справочник

Все справки