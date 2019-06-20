Азербайджанский журналист Фуад Аббасов прекратил голодовку

20 июня 2019, 07:30

Прекращение голодовки, которую журналист из Азербайджана проводил в знак протеста против необоснованного лишения свободы в Подмосковье, Аббасов объяснил 19 июня рекомендациями врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Фуад Аббасов объявил голодовку 7 июня после того, как его вместо депортации поместили в подмосковный центр временного содержания иностранцев.

16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства силовики задержали главу Центра информационных инициатив Фуада Аббасова. При задержании Аббасова избили, заявил адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане прошли акции протеста против экстрадиции журналиста. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации.

Азербайджанский журналист и блогер Фуад Аббасов прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом он написал 19 июня на своей странице в Facebook.

"Я решил прекратить 12-дневную голодовку. Главная причина - проблемы сердечно-сосудистой системы. Врачи ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан, в котором содержится Аббасов - Прим. "Кавказского узла"), и в том числе врачи службы скорой помощи, посоветовали остановить акцию голодовки", - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Ему до сих пор не разъяснены причины задержания, проведения незаконного, по его мнению, судебного процесса, возвращения из аэропорта, откуда он должен был быть депортирован, отметил Аббасов.

"Надеюсь, что эта проблема будет разрешена в скором времени, и я спокойно смогу вернуться на родину в Азербайджан", - цитирует сообщение Аббасова Media.az.

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