Фуад Аббасов объявил голодовку

08 июня 2019, 14:50

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов, признанный российским судом нарушителем миграционного законодательства, вместо депортации помещен в подмосковный центр временного содержания иностранцев. Аббасов расценил это как необоснованное лишение свободы и объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства задержали главу Центра информационных инициатив Фуада Аббасова. При задержании Аббасова избили, утверждает адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане прошли акции протеста против его экстрадиции. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации. Адвокат азербайджанского журналиста Фуада Аббасова заявил, что его подзащитный будет выдворен из России 7 июня.

Журналист Фуад Аббасов сообщил о началае голодовки вечером 7 июня. "Сегодня я должен был уехать в Азербайджан, но по дороге в аэропорт машину развернули, и меня отвезли в специальный изолятор для мигрантов в Королеве Московской области. Пусть меня либо отправят в Азербайджан, либо же отпустят. Поэтому я начинаю голодовку", - процитировал в тот же день заявление Аббасова Report.az.

Аббасов отметил, что не знает, с чем связано решение о его возвращении в Центр временного содержания иностранных граждан. "Если это решение связано с отменой депортации, тогда я требую, чтобы отпустили домой, к моей семье. Но если данное решение все еще находится в силе, я прошу отпустить меня в аэропорт, чтобы я смог покинуть пределы РФ", - привело 7 июня слова Фуада Аббасова 1news.az.

Аббасов отметил, что намерен голодать до тех пор, пока не будет освобожден, информирует издание.

Решением суда Фуаду Аббасову запрещен въезд в Россию на 50 лет, информировало сеголня азербайджанское издание "Зеркало".

"Кавказский узел" не располагает комментариями миграционной службы относительно требований Аббасова и официальным подтверждением его голодовки.

Напомним, в ночь на 15 февраля у кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве произошла драка. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Фуад Аббасов объявил зачинщиком массовой драки гражданина России армянского происхождения, обнародовав его паспортные данные. Владелец паспорта заявил, что непричастен к инциденту. После Аббасов был задержан. По его словам, ему не разрешали связаться с адвокатом и родственниками пять дней.