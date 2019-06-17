Противники гей-парада в Грузии решили отказаться от создания легиона

17 июня 2019, 23:59

Легион, создаваемый для противостояния проведению гей-парада, упразднен после заявления МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня бизнесмен Леван Васадзе заявил о создании в одном из центральных парков Тбилиси лагеря легиона и том, что в нем разместятся добровольцы, которые будут патрулировать город для противостояния проведению "Недели ЛГБТ". МВД Грузии после этого заявления начало следствие в связи с "созданием незаконного формирования". Кроме того, ведомство сообщило, что проверяет угрозы омбудсмену Грузии Нино Ломджарии после ее поддержки ЛГБТ-активистов.

14 июня ЛГБТ-активисты устроили акцию у здания правительства Грузии, протестуя против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Там же собрались участники контракции, среди них были священники. Семь человек, которые пытались помешать акции ЛГБТ, были заключены под стражу, еще 21 человек находится под подпиской о невыезде. Трем из семи задержанных Тбилисский горсуд присудил штраф по 1000 лари (около 365 долларов). Все задержанные на акции против гей-парада были освобождены.

Легион, создаваемый для противостояния проведению гей-параду, решено было упразднить сегодня вечером, после заявления МВД Грузии о следствии в связи с "созданием незаконного формирования". Инициатор создания легиона, бизнесмен Леван Васадзе связал это решение с доверием к МВД. При этом он предупредил, что круг единомышленников уже сформирован, и в случае, если их доверие не будет оправдано, они вновь будут мобилизованы для противостояния. Все добровольцы, записавшиеся в легион, покинули парк, где был организован лагерь, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир "Рустави 2".

Народный защитник Нино Ломджария сегодня встретилась с заместителями министра внутренних дел Натией Мезвришвили и Кахабером Сабанадзе, после чего сообщила, что МВД из соображений безопасности предложило отказаться от идеи проведения гей-парада. Ведомство считает, что мероприятие поставит под угрозу не только самих его участников, но и государственную безопасность. Однако решение должны принять организаторы мероприятия, заявила Ломджария в эфире "Общественного вещателя Грузии".

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что в Грузии набирает силу ЛГБТ-сообщество, но параллельно с ним растет и агрессия против него.