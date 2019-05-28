Закрыто дело участника ДТП с машиной охраны Евкурова

28 мая 2019, 23:56

Следствие признало невиновным Тимура Агиева, которого обвиняли в гибели собственных сестер при аварии с участием внедорожника охраны главы Ингушетии. Правозащитный центр "Мемориал" настаивает на реабилитации Агиева и поиске истинного виновника ДТП.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября 2014 года на дороге Карабулак – Яндаре внедорожник охраны главы Ингушетии Янус-Бека Евкурова врезался в машину местного жителя Тимура Агиева. В результате погибли две сестры Агиева. По версии следствия, виновником ДТП является сам Агиев. В октябре 2015 года суд полностью оправдал Агиева, однако прокуратура потребовала отменить это решение.

Видеозапись ДТП была размещена в YouTube 26 октября 2014 года. На записи видно, как в проезжающий через перекресток автомобиль на огромной скорости врезается внедорожник. Авария произошла в тот момент, когда движение на перекрестке регулировали трое сотрудников ДПС.

22 декабря 2015 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил вынесенный Агиеву оправдательный приговор. По мнению Верховного суда, Агиев мог избежать столкновения, если бы, как того и требуют правила, пропустил машину, которая ехала по главной дороге. В июне 2016 года Тимур Агиев обратился за помощью в Правозащитный центр "Мемориал", так как опасался, что на суд будут оказывать давление.

Новое судебное разбирательство началось только осенью 2016 года. Адвокат Агиева Елена Мисалова настояла на проведении повторной судебно-автотехнической экспертизы, она завершилась 25 июля 2018 года. Согласно выводам эксперта, оба участника ДТП нарушили правила дорожного движения, но непосредственной причиной столкновения стало не нарушение Агиева, а превышение скорости другим автомобилем.

17 августа 2018 года дело было возвращено из Назрановского районного суда в прокуратуру из-за множества выявленных нарушений. Следствие затянулось. Была назначена еще одна экспертиза, итоги которой подвели 16 апреля 2019 года. Экспертиза подтвердила невиновность Агиева. В связи с этим следователь 15 мая вынес постановление о прекращении уголовного дела и признал за Агиевым право на реабилитацию. До этого времени Агиев находился под подпиской о невыезде.

Следствие обязано установить реального виновника гибели в ДТП двух женщин. "ПЦ «Мемориал» будет продолжать добиваться реального расследования этого уголовного дела и установления справедливости", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правозащитного центра.

Охранник Евкурова, попавший в эту аварию, получает пенсию в связи с травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей, отмечают правозащитники.