Шествие с российскими флагами в Батуми, 26 мая 2019. Кадр сюжета "Аджара-ТВ" http://ajaratv.ge/article/43759

26 мая 2019, 15:03

Министр культуры Аджарии уволена из-за российских флагов в Батуми

Глава правительства Аджарии объявил об увольнении министра культуры республики Инги Шамилишвили из-за российских флагов на праздничном шествии в Батуми.

Шествие участников фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Артисты коллективов, участвовавших в фестивали, прошли в своих национальных костюмах по центральным улицам в Батуми.

Одна из групп несла во время шествия российские флаги и плакат с надписью RUSSIA. Шествие совпало с праздничными мероприятиями по случаю Дня независимости Грузии, и появление на улицах города российских флагов вызвало возмущение у горожан.

Глава Кабмина Аджарии Торнике Рижвадзе отреагировал на конфликтную ситуацию. По словам главы правительства, организатором мероприятия было министерство культуры Аджарии. «От должности освобождена министр культуры образования Инга Шамилашвили», - заявил Рижвадзе в эфире Аджарского телевидения.

Шамилишвили также прокомментировала инцидент, заявив, что фестиваль «Золотой дельфин» "не имеет ничего общего с политикой", пишет "Новости-Грузия". 

Примечание:

"Празднование Дня Победы в Тбилиси привело к конфликтам из-за символики", "Фото грузинских борцов в футболках с флагом России вызвало протесты в Тбилиси", "Конфликт главы Института толерантности с россиянкой вызвал резонанс в Грузии".

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