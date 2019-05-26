Министр культуры Аджарии уволена из-за российских флагов в Батуми

26 мая 2019, 15:03

Глава правительства Аджарии объявил об увольнении министра культуры республики Инги Шамилишвили из-за российских флагов на праздничном шествии в Батуми.

Шествие участников фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Артисты коллективов, участвовавших в фестивали, прошли в своих национальных костюмах по центральным улицам в Батуми.

Одна из групп несла во время шествия российские флаги и плакат с надписью RUSSIA. Шествие совпало с праздничными мероприятиями по случаю Дня независимости Грузии, и появление на улицах города российских флагов вызвало возмущение у горожан.

Глава Кабмина Аджарии Торнике Рижвадзе отреагировал на конфликтную ситуацию. По словам главы правительства, организатором мероприятия было министерство культуры Аджарии. «От должности освобождена министр культуры образования Инга Шамилашвили», - заявил Рижвадзе в эфире Аджарского телевидения.

Шамилишвили также прокомментировала инцидент, заявив, что фестиваль «Золотой дельфин» "не имеет ничего общего с политикой", пишет "Новости-Грузия".