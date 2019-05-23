Замглавы предприятия ФСИН осужден в Волгограде за взяточничество

23 мая 2019, 19:15

Волгоградский областной суд признал замдиректора строительного управления ФСИН виновным в получении взятки от подрядчика и приговорил его к восьми годам колонии.

"Кавказский узел" сообщал, что руководитель Управления строительства ФСИН в Волгоградской области был арестован в августе 2017 года вместе со своим заместителем.

По версии следствия, в 2015-2016 годах строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний заключило с одной из коммерческих фирм договоры о реконструкции изолятора. За содействие в заключении новых договоров руководство строительного управления потребовало от подрядчика "откат" в размере 15% от суммы уже заключенного договора, а именно 14,5 миллиона рублей. В марте и апреле 2016 года директор строительной фирмы передал подозреваемым почти два миллиона рублей, сообщил Следственный комитет России.

21 февраля Ворошиловский райсуд Волгограда признал первого заместителя директора "Управления строительства-34" виновным в получении взятки на 1,895 миллиона рублей и служебном подлоге. Он был приговорен к восьми годам и месяцу исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему в течение трех лет запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления.

Поскольку осужденный не признал своей вины, защита обжаловала приговор. Обвинение, в свою очередь, потребовало более строгого наказания для осужденного. Волгоградский областной суд сократил ему срок заключения до восьми лет, объяснив это тем, что по статье о служебном подлоге истек срок давности. При этом облсуд назначил осужденному 1,895 миллиона рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу, сообщила сегодня прокуратура Волгоградской области на своем сайте.

На сайте Волгоградского областного суда по состоянию на 19:05 мск 23 мая нет информации о том, какое решение было вынесено на сегодняшнем заседании по этому делу.