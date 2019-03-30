Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Баку

30 марта 2019, 14:05

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Баку три человека сегодня получили травмы. Врачи назвали их состояние удовлетворительным, сообщил Минздрав Азербайджана.

По данным ведомства, дорожная авария произошла сегодня в Гарадагском районе Баку. Бригадами скорой помощи три человека были доставлены в Клинический медицинский центр № 1.

«Их состояние удовлетворительное», - со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана пишет сегодня Report.

Автобус, принадлежащий азербайджанскому перевозчику, следовал по направлению Баку – Тбилиси, сообщает «Спутник-Азербайджан».

Ранее «Кавказский узел» писал, что 10 марта после столкновения микроавтобуса с внедорожником в Шекинском районе Азербайджана двое из девяти пострадавших были доставлены в реанимацию.