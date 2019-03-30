30 марта 2019, 14:05
Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Баку
При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Баку три человека сегодня получили травмы. Врачи назвали их состояние удовлетворительным, сообщил Минздрав Азербайджана.
По данным ведомства, дорожная авария произошла сегодня в Гарадагском районе Баку. Бригадами скорой помощи три человека были доставлены в Клинический медицинский центр № 1.
«Их состояние удовлетворительное», - со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана пишет сегодня Report.
Автобус, принадлежащий азербайджанскому перевозчику, следовал по направлению Баку – Тбилиси, сообщает «Спутник-Азербайджан».
Ранее «Кавказский узел» писал, что 10 марта после столкновения микроавтобуса с внедорожником в Шекинском районе Азербайджана двое из девяти пострадавших были доставлены в реанимацию.
"Десять человек стали жертвами двух ДТП в Азербайджане", "Десять граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье", "20 человек остаются в больницах после ДТП в Азербайджане".
30 марта 2019, 15:32
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