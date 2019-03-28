28 марта 2019, 00:05

Протестующие помолились в центральной мечети Назрани

Разблокировав федеральную трассу "Кавказ", участники акции протеста отправились в назранскую мечеть, совершили вечернюю молитву и разошлись. Люди прекратили акцию, поверив, что власти согласуют следующий митинг, заявил участник протестов, правозащитник Магомед Муцольгов.

Как сообщал "Кавказский узел", участники митинга в Магасе собрались 27 марта на въезде в Назрань, заблокировав федеральную трассу "Кавказ" около "Экажевского круга". Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров призвали собравшихся разойтись, но протестующие воздвигли импровизированные баррикады, перекрыв движение. Вечером протестующие согласились разблокировать трассу и направились к мечети.

26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. После того, как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, лидеры протеста убедили своих сторонников покинуть площадь.

После того, как протестующие разблокировали федеральную трассу, колонна из автомобилей и пеших активистов направилась в центральную мечеть Назрани, имамом в которой является Хизир Цолоев, написал 27 марта в своем блоге на "Кавказском узле" участник протестов, правозащитник Магомед Муцольгов. "Необходимо отметить, что это стало возможным после достигнутых договоренностей с представителями власти, что трассу разблокируют, а у протестующих будет возможность вновь выйти на митинг, который согласует власть", - указал он в заметке "Разблокировавшие федеральную трассу совершили вечернюю молитву в центральной мечети Назрани". После молитвы протестующие разъехались по домам.

Муцольгов подчеркнул мирный характер протестов. По его словам, на митинге в Магасе силовики пытались спровоцировать активистов, однако организаторы акции не допустили насилия. "Но провокация со стороны власти и силовиков привела к тому, что стихийно собравшиеся жители республики, без какого-либо управления и руководства процессом, заблокировали федеральную трассу", - написал Муцольгов в другой заметке от 27 марта, "Федеральная трасса в Ингушетии разблокирована". Не мешать движению протестующих убедили именно лидеры протестов, добавил он.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом".

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