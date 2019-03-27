Евгений Щур в зале суда. Фото: кадр видео агентства "Высота 102" "В суде арестованный депутат гордумы Волгограда Щур не признал вины и назвал себя потерпевшим" https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=fZ55yWKhFP0

27 марта 2019, 12:30

Суд продлил домашний арест трех депутатов гордумы Волгограда

Три бывших депутата городской думы Волгограда, обвиняемые в получении выплат за фиктивные ДТП, останутся под домашним арестом еще на три месяца. Адвокаты просили изменить меру пресечения, сообщили сегодня в облсуде.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Зверев, Евгений Щур и Федор Литвиненко находились под стражей, но в конце 2018 года суд изменил меру пресечения.  Домашний арест обвиняемых неоднократно продлевался судом.

По версии следствия, депутаты создали компанию, которая добилась выплат компенсаций в "Росгосстрахе" за более чем 150 фиктивных ДТП. Каждый из подсудимых заработал на этом от 33 до 50 миллионов рублей, считают следователи.  

Волгоградский областной суд 26 марта продлил домашний арест бывшему депутату гордумы Алексею Звереву еще на три месяца. "[Мера пресечения] действует до 27 июня 2019 года", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь суда Екатерина Вальковская.

Ранее, 22 марта, суд продлил домашний арест бывшим волгоградским депутатам: Евгению Щуру - до 27 июня, Федору Литвиненко - до 25 июня. Оставить избранную судом меру пресечения требовало следствие, адвокаты просили суд ее изменить. "Защита Литвиненко и Зверева просили подписку о невыезде, а адвокат Щур возражал против удовлетворения ходатайства о продлении домашнего ареста", - отметили в ведомстве.

Условия домашнего ареста Алексея Зверева были смягчены в декабре 2018 года, когда суд разрешил ему три часа гулять рядом с домом, звонить маме, ходить в магазин, аптеку и поликлинику, посещать стоматолога, написало 26 марта агентство "Высота 102".

Комментарии от обвиняемых и их представителей пока не поступали.

Отметим, что по данному делу также проходит еще один бывший депутат гордумы Волгограда Евгений Глазков, который  был объявлен в международный розыск и в феврале 2019 года был задержан шведской полицией.

Примечание:

"Пять пассажиров маршрутки госпитализированы в Волгограде после ДТП", "Три человека погибли в ДТП на Кубани", "СКР: федеральный судья сбила пешехода в Волгоградской области".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент «Кавказского узла»

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