Жители Волгоградской области сочли провальным решение проблемы свалок

23 января 2019, 21:43

Мусоровозы приезжают редко и часть свалок, скопившихся с Нового года, до сих пор даже не начали вывозить, заявили жители Волгоградской области, раскритиковав реакцию губернатора на мусорный коллапс. Региональный оператор по вывозу мусора отчитался о стабилизации ситуации.

Как писал "Кавказский узел", 1 января в Волгоградской области начал работу региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов ООО "Управление отходами - Волгоград". По данным активистов, в среднем тарифы на эту услугу по области выросли в три раза. Компания не справляется с вывозом мусора, пожаловались 10 января волгоградцы. 11 января к уборке мусора подключили муниципальную технику. А 19 января восемь активистов завалили двери офиса оператора по вывозу мусора в Волгограде пакетами с отходами, протестуя против мусорного коллапса.

Представитель регоператора связала проблему несвоевременного вывоза отходов с увеличением их объема в новогодние праздники. Также она возложила часть вины на компании, которые раньше вывозили мусор и не очистили контейнерные площадки до нового года.

Первая в этом году машина приехала за мусором 19 января, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Радужный Городищенского района Наталья Пушкарская. "После нового года вывезли одни раз, как будет дальше никто не знает", - отметила она.

17 января после девяти дней попыток обращения к регоператору приехала машина для вывоза мусора в поселке Латошинка, сообщила председатель реготделения партии "Альянс зеленых" Людмила Соловьева. "17 января машина по вывозу ТБО приехала. Но!!! Приехал небольшой ЗИЛ, у которого загрузка боковая - для старых металлических контейнеров. Новые контейнеры он взять не может. А как я уже говорила раньше, 8 января нам заменили контейнеры. Водитель пожелал нам удачи в складировании мусора ТБО и уехал", - написала Соловьева в соцсети Facebook, упрекнув регоператора и власти в отсутствии логистики и графика вывоза мусора.

Пост о заваленном мусором Калаче-на-Дону в Facebook также опубликовал врач Олег Горбунов. "Такого свинства с уборкой мусора в Калаче и районе, наверное, не было никогда. Калачевцы кипят от возмущения… (...) Отлаженная система уборки мусора зачем-то упразднена, новой пока нет. Зато полно чудес. В хуторе Логовский замечены мусоровозы с... брянскими номерами", - написал он 16 января на своей странице, отметив, что "с далекого оператора трудно спросить, и он не знает местной специфики".

Мусор в Калаче-на-Дону "начали убирать, но редко и без учета анонсированного графика", рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Олег Горбунов.

Завалы мусора скопились на территории 2-го отделения посёлка Волгодон Переславского сельского поселения, рассказала депутат Береславского сельского поселения Калачевского района Наталья Заброда. "Мусор в поселке Береславка вывозят частично. Около двухэтажек мусор не вывозили с начала нового года, в частном секторе вообще не вывозят", - отметила она.

По словам жительницы Светлого Яра Ольги Завгородневой, в поселке мусор "вывозят с переменным успехом". "У кого-то вывезли, у кого-то лежит. Вывозят нерегулярно, ничего не налажено. Техники регоператору не хватает", - подчеркнула она.

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку по жалобам жителей в СМИ и соцсетях на несвоевременный вывоз мусора, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Губернатор Волгоградской области обозначил сроки для решения проблемы на фоне критики активистов



Андрей Бочаров дал указания полностью отладить систему с вывозом мусора к 30 марта, сообщила пресс-служба обладминистрации. Волгоградские активисты раскритиковали реакцию главы региона на мусорный коллапс.

"Нужно максимально минимизировать неудобства для жителей в период настройки системы. До 1 февраля необходимо принять исчерпывающие меры для стабилизации работы по обращению с ТКО, до 15 февраля - полностью организовать логистику. К этому же сроку - представить предложения по дальнейшему повышению качества работы регоператора", - заявил в ходе совещания 21 января Андрей Бочаров.

Он также отметил, что необходим перерасчет платы за вывоз мусора, потребовал от чиновников "обеспечить круглосуточную обратную связь с жителями по вопросам обращения с ТКО" и дал задание в срок до 30 марта вывести работу по вывозу мусора "на плановые показатели", говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Волгоградской области. "Трудности в вопросах организации маршрутизации и логистики вызывает значительная протяженность региона, удаленность многих населенных пунктов от сертифицированных объектов сбора и переработки мусора, сложности в установлении договорных обязательств", - отмечается в сообщении.

Губернатор обратил внимание на мусорный коллапс лишь на 21-й день работы регоператора, заявил в свою очередь эксперт проекта "За честные закупки" регионального отделения ОНФ Эдгар Петросян. "Я думал, что будут осуждать нарушение контракта, такие как: превышение разрешенного количества нарушений графика (не более 40 раз в год), неготовность логистической цепочки (она должна была быть готова до 1 декабря 2018 года). Я думал, что пригрозят регоператору судом, выплатой банковской гарантии, лишением через год статуса регоператора, т.к. раньше чем через год лишить этого статуса проблематично, но нет, губернатор лишь погрозил пальчиком и попросил, чтобы после 30 марта все заработало", - написал Петросян в своем аккаунте в Facebook.

Проблемы в работе регоператора и рост платы за вывоз мусора ведут к росту недовольства жителей Волгоградской области, заявил руководитель регионального отделения "Зеленого патруля" Ярослав Князев. "Исходя из отведенного ему времени, а это более полугода, [регоператор] должен был подготовить область ко вхождению в новую эру обращения с отходами. Сейчас тариф вырос в разы, а качество упало. Жители Волгоградской области вскоре получат первые платежки, я думаю, что мы еще увидим очередную волну народного негодования по этому поводу", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ежемесячная плата за вывоз мусора в Волгоградской области с каждого жильца многоквартирного дома составляет 114,92 рубля, с жильца частного дома - 113,25 рубля, сообщил ранее представитель Комитета тарифного регулирования Волгоградской области.

Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения инфекций

Возникающие из-за несвоевременного вывоза мусора несанкционированные свалки могут стать источником распространения инфекционных заболеваний, говорится в ответе замруководителя Управления Роспотребнадзора Ирины Климиной от 18 января на запрос "Кавказского узла".

По данным Роспотребнадзора, согласно санитарным нормам, в многоквартирных домах контейнеры, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны очищаться ежедневно, а в частном секторе допускается вывоз мусора не реже двух раз в неделю.

"Несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов приводит к образованию несанкционированных свалок. Несанкционированные свалки - среда обитания и источник распространения бродячих животных (собаки, кошки), а также грызунов и насекомых, которые могут являться переносчиками инфекционных заболеваний, таких как: чума, бешенство, лихорадка Западного Нила, крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, токсокароз. Отходы могут содержать в своем составе вещества, при разложении которых может произойти загрязнение воздуха, почвы. При высыхании продуктов разложения может образоваться пыль, что может привести к образованию аллергий, отравлений, приступов удушья", - подчеркивается в ответе.

По данным ведомства, в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с начала 2019 года поступило 14 обращений по вопросу несвоевременного вывоза мусора: восемь из Волгограда, три из Волжского и три из Котельниково.



Проблемы, которые могут возникнуть с началом работы на территории Волгоградской области регоператора, обсуждались на коллегии управления 21 декабря 2018 года, говорится в ответе. "Приняты решения о необходимости отработки механизма взаимодействия регионального оператора с управляющими компаниями по распределению обязанностей и ответственности за очистку территории контейнерных площадок и придомовых территорий после выгрузки ТКО в мусоровозы. Предусмотрено проведение корректировки территориальной схемы по обращению с ТКО", - говорится в ответе.

По данным ведомства, при рассмотрении жалоб и обращений граждан управление планирует направлять в адрес органов исполнительной власти предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Регоператор сообщил о стабилизации ситуации



Ситуация с вывозом мусора в регионе стабилизируется. К расчистке проблемных площадок уже привлечены дополнительные ресурсы, заявила корреспонденту "Кавказского узла" специалист по связям с общественностью ООО "Управление отходами – Волгоград" Лия Дегтярева.

"Основная задача регоператора - максимально минимизировать неудобства для жителей в период настройки системы. На большинстве территорий заключены договоры с вывозящими организациями, которые работали ранее. Сейчас выстраивается итоговая логистика всех маршрутов и графиков для выхода на плановые показатели вывоза ТКО", - пояснила она.

По словам Дегтяревой, с начала работы регоператор увеличил количество техники и контейнеров, количество маршрутов выросло на 40%, что позволило улучшить вывоз мусора.

Наиболее остро сегодня в Волгограде стоит вопрос наведения порядка на тех площадках, где уже скопились отходы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Волгограда. "Для помощи регоператору муниципалитет выделил собственную спецтехнику, сняв ее с других объектов, это позволяет оперативно зачищать площадки по всему городу. На вывозе ТКО помимо техники регоператора, работают 8 погрузчиков и 24 самосвала двух муниципальных предприятий. Вопросы компенсации затрат городу решаются с регоператором в рабочем порядке", - сообщил он.