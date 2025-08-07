Следствие добавило Серенко обвинение в распространении порнографии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политолог и бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко, арестованный по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве, теперь обвиняется также в распространении порнографических материалов.

Как писал "Кавказский узел", политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко 22 июля был задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 24 июля суд арестовал его до 18 сентября. Серенко никогда не был оппозиционером и не критиковал правительство, указал волгоградский журналист. После ареста депутат волгоградской облдумы написал на Серенко заявление, обвинив его в клевете, а военные сочли одну из публикаций в Telegram-канале, автором которого следствие называет Серенко, дискредитацией вооруженных сил.

Следствие полагает, что администратор и автор канала "Остров свободы" публиковал материалы с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда и требовал у него деньги "за прекращение распространения позорящих публикаций". Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями от марта 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть "совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

Волгоградские следователи возбудили против Михаила Серенко еще одно уголовное дело, по статье о незаконном обороте порнографических материалов. Новое дело объединено в одном производстве с предыдущими, по статьям о реабилитации нацизма и вымогательстве.

Предлог для нового обвинения следствие нашло в том же Telegram-канале, публикации которого стали поводом для ранее вмененных Серенко статей. Некая фотография, опубликованная в 2025 году, “согласно заключению судебной экспертизы, относится к порнографическому материалу”, говорится в официальном сообщении волгоградского Следкома.

Статья о публичной демонстрации порнографических материалов в интернете, вмененная Серенко (часть 3 статьи 242 УК России) предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

