Открыты авиарейсы из Астрахани в Сочи и Ростов-на-Дону

21 января 2019, 16:28

Авиакомпания Utair начала выполнять новые рейсы Астрахань - Ростов-на-Дону и Астрахань - Сочи, самолеты по этим направлениям будут летать дважды в неделю.

Как писал "Кавказский узел", 14 января открылись рейсы авиакомпании UVT aero из Ростова-на-Дону в Красноярск и Нижневартовск.

С сегодняшнего дня рейсы из Астрахани в Ростов-на-Дону и Сочи будут совершаться каждый понедельник и четверг, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.

Полеты начали выполнять благодаря федеральной программе субсидирования пассажирских авиаперевозок, а также инициативе врио главы региона Сергея Морозова, со ссылкой на пресс-службу губернатора информировал сегодня "Интерфакс".

По данным онлайн-табло аэропорта Астрахани, рейс в Ростов-на-Дону вылетел сегодня в 13.15 (12.15 мск), в Сочи самолет отправится в 19.00 (18.00 мск). Стоимость билета на ростовский рейс составляет 2800 рублей, а на сочинский - 4270 рублей, следует из данных на сайте аэропорта.

В этом году Utair откроет также рейсы из Волгограда в Казань, из Нижневартовска в Сочи; из Сургута в Анапу, из Тюмени в Краснодар и Минеральные Воды, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте авиакомпании.