Верховный суд оставил в силе условное наказание Будайхановой

18 января 2019, 07:45

Верховный суд России 17 января отказался ужесточить приговор уроженке Дагестана Виктории Будайхановой, приговоренной к условному сроку после возвращения из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, Виктория Будайханова оказывала медпомощь раненым боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Прокурор просил для нее восемь лет тюрьмы, защита настаивала на условном наказании. Московский окружной военный суд в сентябре 2018 года приговорил уроженку Дагестана к пяти годам условно.

Виктория Будайханова отрицала, что оказывала медицинскую помощь боевикам. В Москве девушка училась в архитектурном колледже. По версии следствия, в 2014 году она с подругами отправилась в Турцию, а затем была переправлена в Сирию, где вступила в ряды ИГ*.

Прокуратура обжаловала приговор Будайхановой в Верховном суде России, потребовав для нее восемь лет реального наказания. 17 января судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ рассмотрела дело уроженки Дагестана. "Коллегия отказала прокуратуре, оставив решение предыдущего суда без изменения", - процитировал представителя Верховного суда РФ 17 января "Коммерсант".

В определении ВС говорится, что прокурор счел условное наказание "не соответствующим характеру и исключительно высокой степени опасности совершенного преступления и личности" подсудимой. Однако коллегия Верховного суда сочла смягчающими обстоятельствами положительные характеристики девушки, наличие у нее малолетних детей и ее сотрудничество со следствием.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.